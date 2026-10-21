Las empresas de fumigación y avionetas reclaman por escasez de combustible de aviación

Economía
Redacción Central
Publicado el 21/10/2026 a las 9h12
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Las empresas fumigadoras, las academias de aviación y las avionetas dedicadas al transporte reclaman por la escasez de combustible para las aeronaves desde hace dos semanas, especialmente, en el aeropuerto de El Trompillo.

Es la segunda vez en menos de 20 días que ocurre este percance, en plena época alta de demanda de viajes ligados a la producción agrícola, denunció ayer el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Fumigación Aérea, Jaime Zegada, según un reporte de Unitel.

Precisó que, en esta ocasión, personal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) emitió un comunicado con la nueva suspensión de entrega, sin especificar el motivo.

El piloto teme que esta nueva suspensión sea porque no se está produciendo combustible en la refinería de Cochabamba, lo que puede provocar desabastecimiento y el alza del precio del producto, según Unitel

El representante señaló que  “aparentemente van a tratar de importar la gasolina y eso va ser a un costo sumamente elevado para el mercado de la aviación”. Agregó que en países vecinos este combustible se vende en $us 2,20 el litro.

Zegada lamentó que esta situación se registra cuando se está en época alta de viajes de fumigadores por el comienzo de la siembra y la cosecha de verano.

“No tenemos cómo cubrir al sector agrícola, estamos con los brazos atados”, advirtió.  “Hay que tomar en cuenta que la fumigación agrícola es un eslabón muy importante de la cadena alimentaria del país. Si se nos viene una plaga o una enfermedad, no vamos a tener cómo cubrir la demanda agrícola, no va a haber importación, no va a haber ingresos de divisas al país”, manfiestó Jaime Zegada.

El piloto aseguró que hace casi un mes no hay venta de combustible afuera de El Trompillo, lo que paraliza sus actividades.

Esta situación, según explicó, afecta a viajes de emergencia de avionetas, de fumigadores, autoescuelas, no así al transporte comercial de pasajeros, pues estos aviones ocupan Jet Full.

El 26 de septiembre los pilotos también reportaron que se les comunicó que no les entregarán combustible de aviación por cinco días.

Hace menos de un mes, en la última semana de septiembre, igual se reportó la suspensión de la entrega de combustible para el sector.

En esa ocasión, Zegada explicó que la situación era por la “imposibilidad sobrevenida temporal por parte de YPFB Refinación ante las negociaciones de tarifas .

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