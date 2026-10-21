Gerente de BoA plantea convertir a la aerolínea en una empresa mixta

El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, anunció que presentará al Directorio un proyecto para descentralizar la aerolínea estatal y darle mayor margen para administrar sus propios recursos, apuntando así a consolidar una empresa estratégica mixta con un 30% de inversión privada, según un reporte de Unitel.

Según el reporte, la propuesta busca flexibilizar su capacidad de gestión, bajo fiscalización, con el objetivo de mejorar su competitividad en el sector aeronáutico.

“Estamos justamente en eso, para presentar el proyecto al Directorio y esto, a su vez, seguramente va a ser evaluado para poder tener un poco más de competitividad en el área aeronáutica”, señaló el ejecutivo al referirse al trabajo que realiza para concretar la propuesta y resaltando que los números actuales de la empresa no implican una quiebra técnica.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que BoA pueda manejar sus propios recursos con mayor autonomía, sin dejar de estar sometida a los controles correspondientes.

“En eso consiste el poder manejar nuestros propios recursos, obviamente, fiscalizados, como tiene que ser, pero con la opción de podernos mover un poco más”, expresó el ejecutivo.

Respecto al recorrido institucional del proyecto, el gerente indicó que la decisión sobre una eventual elevación a otra instancia -como la Asamblea Legislativa- dependerá del análisis del Directorio.

Por el momento, no precisó una fecha para su presentación ni confirmó si la propuesta será remitida posteriormente a la Asamblea.