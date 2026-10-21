Manfred anuncia la llegada de un empresario interesado en invertir en BoA

Economía
Redacción Central
Publicado el 21/10/2026 a las 11h55
ESCUCHA LA NOTICIA

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su preocupación por la difícil situación económica de Boliviana de Aviación (BoA), que, pese a generar recursos no administra sus ingresos, y anunció que el viernes llegará un empresario interesado en invertir en la aerolínea.  

“Lo importante es que haya un apoyo financiero a Boa. Lo ideal sería que BoA tenga una administración autónoma; vale decir; que sus ingresos entren directamente a la aerolínea de todo lo que son pasajes. Yo creo que ahí puede fortalecer”, sugirió.

Reyes Villa indicó que el viernes está llegando una personalidad que tiene interés en invertir en Boliviana de Aviación.

“Es importante preservar BoA por más que haya cielos abiertos; pero, no van a ir a Guayaramerín o a Pando. Tenemos que tener nuestra aerolínea bandera y tenemos que fortalecer BoA, porque está con 10 aviones, que no alcanzan y los vuelos están llenos, es difícil conseguir pasajes”, indicó.

En el encuentro se prevé la participación del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Las declaraciones del alcalde cochabambino se dan después de que el gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, anunció que presentará al Directorio un proyecto para descentralizar la aerolínea estatal y darle mayor margen para administrar sus propios recursos, apuntando así a consolidar una empresa estratégica mixta con un 30% de inversión privada, según Unitel. 

Según el reporte, la propuesta busca flexibilizar su capacidad de gestión, bajo fiscalización, con el objetivo de mejorar su competitividad en el sector aeronáutico.

“Estamos justamente en eso, para presentar el proyecto al Directorio y esto, a su vez, seguramente va a ser evaluado para poder tener un poco más de competitividad en el área aeronáutica”, señaló el ejecutivo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Gobierno denuncia desvío de garrafas de GLP en complicidad con YPFB, ANH y repartidores
2
Gerente de BoA plantea convertir a la aerolínea en una empresa mixta
3
Manfred anuncia la llegada de un empresario interesado en invertir en BoA
4
La Alcaldía de Cochabamba continúa con la demolición de casas en la Av. Oquendo
5
Vocero "invita cordialmente" a Samuel a presentar pruebas sobre la protección al narcotráfico

Lo más compartido

1
Vocero "invita cordialmente" a Samuel a presentar pruebas sobre la protección al narcotráfico
2
Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría del Pueblo
3
Personas con enfermedades base son los más afectados por el calor; provoca deshidratación y desmayos
4
Europa protesta por la vivienda, educación y el costo de vida
5
Oviedo afirma que gestiona un equipo de "súper élite" con cooperación americana

Más en Economía

21/10/2026
Gerente de BoA plantea convertir a la aerolínea en una empresa mixta
El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, anunció que presentará al Directorio un proyecto para descentralizar la aerolínea estatal y...
Ver más
21/10/2026
Las empresas de fumigación y avionetas reclaman por escasez de combustible de aviación
Las empresas fumigadoras, las academias de aviación y las avionetas dedicadas al transporte reclaman por la escasez de combustible para las aeronaves desde...
Ver más
Los agricultores cruceños aseguran que tres operadores tienen el control y la exclusividad de ese servicio –avalados por anteriores gobiernos– e impiden el ingreso de otros transportistas.
Ver más
20/10/2026
Anapo denuncia monopolio y alza abusiva del transporte de urea en Bulo Bulo
“No podemos quedarnos sin trabajo”, arguyen. No es la primera vez que los transportistas se resisten a esa iniciativa que ahora considera el Gobierno, ya lo hicieron en 2021.
Ver más
20/10/2026
Choferes de camión rechazan reactivación del tren La Paz-Arica
Los precios del petróleo subieron el martes y el Brent superó $us 111 por barril, impulsado por una prima de riesgo geopolítico tras los ataques atribuidos a los hutíes contra instalaciones saudíes y...
Ver más
20/10/2026
El precio del petróleo Brent superó los 111 dólares por barril en medio la escalada de tensiones en Oriente Medio
El Gobierno, YPFB, los ingenios sucroalcoholeros y el sector cañero firmaron ayer un acuerdo que eleva la mezcla de etanol en la gasolina hasta el 15% a partir del 1 de noviembre de 2026, y de forma...
Ver más
20/10/2026
YPFB y cañeros acuerdan elevar la mezcla de etanol en la gasolina en un 15% a partir de noviembre
En Portada
21/10/2026 País
Gobierno denuncia desvío de garrafas de GLP en complicidad con YPFB, ANH y repartidores
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó este miércoles que hay complicidad entre funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (...
vista
21/10/2026 Seguridad
Oviedo afirma que gestiona un equipo de "súper élite" con cooperación americana
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que trabajan con organismos internacionales para combatir el crimen organizado del país y gestiona un...
vista
21/10/2026 Seguridad
Aguirre alerta que jóvenes son “reclutados por organizaciones criminales”
La gobernadora en ejercicio de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación por el presunto reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones...
vista
21/10/2026 País
Pronostican riesgo de sequía extrema por el fenómeno de El Niño 2026–2027
Un nuevo reporte técnico titulado "El Niño 2026–2027 y riesgo de sequía en Bolivia", elaborado por investigadores de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS),...
vista
21/10/2026 Seguridad
Sigue ola de asesinatos en Santa Cruz con 3 víctimas en Warnes y La Guardia
Dos hombres de nacionalidad brasileña fueron asesinados ayer con armas de fuego en una vivienda el municipio de  Warnes,  en  Santa Cruz.
vista
21/10/2026 País
Alianza Libre se divide a pocos días del cambio de directivas en el Legislativo
La bancada de la Alianza Libre - liderada por Jorge Tuto Quiroga- presenta fracturas por la elección de sus nuevas jefaturas, particularmente en la Cámara de...
vista
Actualidad
"Prometió a los usuarios que ellos –los propios usuarios– tenían el control de sus datos. Eso era falso", escribió el...
Ver más
21/10/2026 Mundo
Meta debe pagar $us 25.000 millones por engañar a sus usuarios
La Alcaldía de Cochabamba retomó este miércoles 21 de octubre la demolición de las construcciones en la avenida Oquendo...
Ver más
21/10/2026 Cochabamba
La Alcaldía de Cochabamba continúa con la demolición de casas en la Av. Oquendo
Inspecciones oficiales a 101 firmas de propiedad de ciudadanos chinos constataron que casi la cuarta parte de ellas...
Ver más
21/10/2026 Mundo
Gobierno dominicano paraliza 24 empresas chinas por abusos laborales
El origen de la vulnerabilidad es un fallo, detectado a través de inteligencia artificial, en el lenguaje de...
Ver más
21/10/2026 Mundo
Desconectan sitios web por riesgo de ataques
Deportes
El dirigente deportivo Roberto Pavisic, uno de los pilares del club Olympic, de Cochabamba, solicitó a la Asociación de...
Ver más
21/10/2026 Multideportivo
Roberto Pavisic pide que se quite su nombre al torneo de la Primera A por irregularidades
El Paris Saint-Germain, actual campeón de Europa dirigido por el español Luis Enrique, venció ayer por 4-2 al FC...
Ver más
21/10/2026 Fútbol
PSG frena la remontada de Barcelona en París y continúa siendo el Rey
El club 26 de Febrero, de Colquiri, es la revelación de la Copa Simón Bolívar de esta temporada. Se clasificó a los...
Ver más
20/10/2026 Fútbol
El club 26 de Febrero, de La Paz, es la revelación de la Copa Simón Bolívar y sueña con el ascenso
Hugo Dellien disputó ayer la final del torneo cruceño, donde tuvo un gran duelo con el brasileño Thiago Seyboth y...
Ver más
19/10/2026 Tenis
Pese a gran desempeño en el Bolivia Open, Dellien no logra el campeonato
Doble Click
Desde ayer, la pintura y el agua se constituyen en los principales protagonistas de la 5ta Bienal Internacional de la...
Ver más
21/10/2026 Cultura
Pintura: un centenar de artistas comparten su pasión por la acuarela
El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio...
Ver más
20/10/2026 Cultura
Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención
La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Las 19 mujeres que transformaron la literatura con el Premio Nobel