Gerente plantea convertira BoA en una empresa mixta y Manfred anuncia llegada de empresario

El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, anunció que presentará al Directorio un proyecto para descentralizar la aerolínea estatal y darle mayor margen para administrar sus propios recursos, apuntando así a consolidar una empresa estratégica mixta con un 30% de inversión privada, según un reporte de Unitel.

Según el reporte, la propuesta busca flexibilizar su capacidad de gestión, bajo fiscalización, con el objetivo de mejorar su competitividad en el sector aeronáutico.



“Estamos justamente en eso, para presentar el proyecto al Directorio y esto, a su vez, seguramente va a ser evaluado para poder tener un poco más de competitividad en el área aeronáutica”, señaló el ejecutivo al referirse al trabajo que realiza para concretar la propuesta y resaltando que los números actuales de la empresa no implican una quiebra técnica.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que BoA pueda manejar sus propios recursos con mayor autonomía, sin dejar de estar sometida a los controles correspondientes.



“En eso consiste el poder manejar nuestros propios recursos, obviamente, fiscalizados, como tiene que ser, pero con la opción de podernos mover un poco más”, expresó el ejecutivo.

Interés empresarial

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su preocupación por la difícil situación económica de Boliviana de Aviación (BoA), que, pese a generar recursos no administra sus ingresos, y anunció que el viernes llegará un empresario interesado en invertir en la aerolínea.

“Lo importante es que haya un apoyo financiero a Boa. Lo ideal sería que BoA tenga una administración autónoma; vale decir; que sus ingresos entren directamente a la aerolínea de todo lo que son pasajes. Yo creo que ahí puede fortalecer”, sugirió.

Reyes Villa indicó que el viernes está llegando una personalidad que tiene interés en invertir en Boliviana de Aviación. “Es importante preservar BoA por más que haya cielos abiertos; pero, no van a ir a Guayaramerín o a Pando. Tenemos que tener nuestra aerolínea bandera y tenemos que fortalecer BoA, porque está con 10 aviones, que no alcanzan y los vuelos están llenos, es difícil conseguir pasajes”, indicó.

En el encuentro se prevé la participación del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.



Los trabajadores anunciaron que la aerolínea está en una crisis operativa y financiera que pone en riesgo la seguridad de los vuelos.



