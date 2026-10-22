Policías escoltan las garrafas de gas en La Paz

Ante las denuncias de escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP), las autoridades han dispuesto que la distribución de garrafas se realice bajo la supervisión de policías.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, dijo que se ha optado por este plan “para que no desvíen y no roben a la patria”.

El plan se implementa primero en La Paz, donde el comandante departamental, coronel Ricardo Terrazas, explicó que cada camión de gas llevará a un efectivo policial. Señaló que, ante una alerta, se activarán patrullas y efectivos en motocicletas.

El jefe policial indicó que las garrafas en el mercado negro se estarían vendiendo hasta en Bs 140. Se conoce que los contrabandistas las llevan al Perú, donde su precio es superior a los Bs 100.

El ministro acotó que no permitirán a quienes desviaron diésel y gasolina, que ahora hagan lo mismo con el GLP, así incluso reciban amenazas.