YPFB usará sistema georreferenciado para controlar la distribución de GLP

Economía
Redacción Central
Publicado el 22/10/2026 a las 11h10
ESCUCHA LA NOTICIA

Ante los problemas de desabastecimiento, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que ajustó su logística de distribución y reforzó los controles conjuntos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana para garantizar el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el país.

El presidente de la estatal petrolera, Sebastián Daroca, informó que los operativos iniciados la semana pasada continuarán durante los próximos días con el objetivo de identificar centros de acopio ilegal y posibles casos de especulación con garrafas.

“Con el tema del GLP hemos ajustado la logística, garantizando los volúmenes suficientes en todas las plazas del país”, afirmó Daroca. 

Como parte de esta estrategia, YPFB anunciará en los próximos días un plan que incorporará tecnología de rastreo y posicionamiento georreferenciado de las garrafas, con el propósito de mejorar la trazabilidad del producto y detectar posibles desvíos durante su comercialización.

“Para que podamos realmente garantizar que el abastecimiento de GLP llegue a los hogares que lo necesitan, a las industrias que lo requieren y evitemos la especulación y el contrabando hacia los países vecinos”, explicó el ejecutivo.

Estas medidas dan continuidad a las acciones de control desarrolladas por YPFB y la ANH. El 17 de octubre, ambas instituciones, con el apoyo de efectivos policiales, decomisaron aproximadamente 300 garrafas de GLP y 250 litros de combustibles líquidos por la Terminal de Transporte Interprovincial de El Alto, tras identificar la comercialización indiscriminada del producto.

Asimismo, el 30 de septiembre, YPFB y representantes de los distribuidores de GLP acordaron mantener el reparto de garrafas, mientras una consultoría evalúa las tarifas de transporte para sostener el servicio.

El refuerzo de los controles responde también a las denuncias de acopio irregular, reventa con sobreprecio y presunto desvío de garrafas. Medios de comunicación reportaron dificultades de abastecimiento y protestas vecinales en La Paz y El Alto, donde consumidores denunciaron precios de hasta Bs 40 por una garrafa, a pesar de que el precio  es 22,50.

Desvío 

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó que hay complicidad entre funcionarios de YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y repartidores para el desvío de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que causa desabastecimiento principalmente en La Paz y El Alto.

“Hay complicidad de la gente que está llevando las garrafas, con la gente de yacimientos y se tiene que resolver. En Sucre se ha evidenciado que había gente de yacimientos y de la ANH que estaba participando en el desvío”, denunció. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Elecciones en Brasil: la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula se redujo a solo un punto
2
Evismo llama a realizar marchas escalonadas, pero descarta bloqueos
3
El oficialismo apuesta por reelección de Ávila en la presidencia del Senado

Lo más compartido

1
Gerente de BoA plantea convertir a la aerolínea en una empresa mixta
2
Gobierno denuncia desvío de garrafas de GLP en complicidad con YPFB, ANH y repartidores
3
Intervienen la Aisem, hay dos arrestados
4
La Alcaldía de Cochabamba continúa con la demolición de casas en la Av. Oquendo
5
Manfred anuncia la llegada de un empresario interesado en invertir en BoA

Más en Economía

22/10/2026
Gerente plantea convertira BoA en una empresa mixta y Manfred anuncia llegada de empresario
El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, anunció que presentará al Directorio un proyecto para descentralizar la aerolínea estatal y...
Ver más
21/10/2026
Desvíos de combustible se centran ahora en el GLP
“¿Nos queda duda de que la mafia va cambiando de producto? Comenzó por diésel, años, pasó a la gasolina, donde acogotó a la población, se hicieron las acciones...
Ver más
Las empresas fumigadoras, las academias de aviación y las avionetas dedicadas al transporte reclaman por la escasez de combustible para las aeronaves desde hace dos semanas, especialmente, en el...
Ver más
21/10/2026
Las empresas de fumigación y avionetas reclaman por escasez de combustible de aviación
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su preocupación por la difícil situación económica de Boliviana de Aviación (BoA), que, pese a generar recursos no administra sus ingresos, y...
Ver más
21/10/2026
Manfred anuncia la llegada de un empresario interesado en invertir en BoA
El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, anunció que presentará al Directorio un proyecto para descentralizar la aerolínea estatal y darle mayor margen para administrar sus...
Ver más
21/10/2026
Gerente de BoA plantea convertir a la aerolínea en una empresa mixta
Los agricultores cruceños aseguran que tres operadores tienen el control y la exclusividad de ese servicio –avalados por anteriores gobiernos– e impiden el ingreso de otros transportistas.
Ver más
20/10/2026
Anapo denuncia monopolio y alza abusiva del transporte de urea en Bulo Bulo
En Portada
22/10/2026 País
El oficialismo apuesta por reelección de Ávila en la presidencia del Senado
A poco más de dos semanas de la elección de directivas en la Asamblea Legislativa, desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el oficialismo plantea la...
vista
21/10/2026 País
Gobierno denuncia desvío de garrafas de GLP en complicidad con YPFB, ANH y repartidores
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó este miércoles que hay complicidad entre funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (...
vista
21/10/2026 Cochabamba
Lanzan la Fexco 2027, “Capital de oportunidades”
La quinta versión de la muestra internacional se realizará del 29 de abril al 9 de mayo de 2027. El Auditorio Fexco y la agenda de encuentros empresariales...
vista
21/10/2026 Seguridad
Intervienen la Aisem, hay dos arrestados
La acción directa de la Policía, el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Transparencia fue motivada por denuncias de cobros ilegales a funcionarios para...
vista
21/10/2026 Seguridad
Oviedo afirma que gestiona un equipo de "súper élite" con cooperación americana
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que trabajan con organismos internacionales para combatir el crimen organizado del país y gestiona un...
vista
21/10/2026 Seguridad
Aguirre alerta que jóvenes son “reclutados por organizaciones criminales”
La gobernadora en ejercicio de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación por el presunto reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones...
vista
Actualidad
Ante los problemas de desabastecimiento, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que ajustó su...
Ver más
22/10/2026 Economía
YPFB usará sistema georreferenciado para controlar la distribución de GLP
El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, anunció que presentará al Directorio un proyecto para...
Ver más
22/10/2026 Economía
Gerente plantea convertira BoA en una empresa mixta y Manfred anuncia llegada de empresario
El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) garantizó ayer la calidad del agua que distribuye a la...
Ver más
22/10/2026 Cochabamba
Semapa realiza pruebas y garantiza la calidad del agua de las pipetas de la zona sur
La Alcaldía de Cochabamba retomó ayer la demolición de construcciones en la avenida Oquendo, entre las calles Calama y...
Ver más
22/10/2026 Cochabamba
La Alcaldía retoma la demolición de inmuebles para ampliar la Oquendo
Deportes
El dirigente deportivo Roberto Pavisic, uno de los pilares del club Olympic, de Cochabamba, solicitó a la Asociación de...
Ver más
21/10/2026 Multideportivo
Roberto Pavisic pide que se quite su nombre al torneo de la Primera A por irregularidades
El Paris Saint-Germain, actual campeón de Europa dirigido por el español Luis Enrique, venció ayer por 4-2 al FC...
Ver más
21/10/2026 Fútbol
PSG frena la remontada de Barcelona en París y continúa siendo el Rey
El club 26 de Febrero, de Colquiri, es la revelación de la Copa Simón Bolívar de esta temporada. Se clasificó a los...
Ver más
20/10/2026 Fútbol
El club 26 de Febrero, de La Paz, es la revelación de la Copa Simón Bolívar y sueña con el ascenso
Hugo Dellien disputó ayer la final del torneo cruceño, donde tuvo un gran duelo con el brasileño Thiago Seyboth y...
Ver más
19/10/2026 Tenis
Pese a gran desempeño en el Bolivia Open, Dellien no logra el campeonato
Doble Click
Desde ayer, la pintura y el agua se constituyen en los principales protagonistas de la 5ta Bienal Internacional de la...
Ver más
21/10/2026 Cultura
Pintura: un centenar de artistas comparten su pasión por la acuarela
El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio...
Ver más
20/10/2026 Cultura
Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención
La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Las 19 mujeres que transformaron la literatura con el Premio Nobel