YPFB usará sistema georreferenciado para controlar la distribución de GLP

Ante los problemas de desabastecimiento, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que ajustó su logística de distribución y reforzó los controles conjuntos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana para garantizar el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el país.

El presidente de la estatal petrolera, Sebastián Daroca, informó que los operativos iniciados la semana pasada continuarán durante los próximos días con el objetivo de identificar centros de acopio ilegal y posibles casos de especulación con garrafas.

“Con el tema del GLP hemos ajustado la logística, garantizando los volúmenes suficientes en todas las plazas del país”, afirmó Daroca.



Como parte de esta estrategia, YPFB anunciará en los próximos días un plan que incorporará tecnología de rastreo y posicionamiento georreferenciado de las garrafas, con el propósito de mejorar la trazabilidad del producto y detectar posibles desvíos durante su comercialización.

“Para que podamos realmente garantizar que el abastecimiento de GLP llegue a los hogares que lo necesitan, a las industrias que lo requieren y evitemos la especulación y el contrabando hacia los países vecinos”, explicó el ejecutivo.

Estas medidas dan continuidad a las acciones de control desarrolladas por YPFB y la ANH. El 17 de octubre, ambas instituciones, con el apoyo de efectivos policiales, decomisaron aproximadamente 300 garrafas de GLP y 250 litros de combustibles líquidos por la Terminal de Transporte Interprovincial de El Alto, tras identificar la comercialización indiscriminada del producto.

Asimismo, el 30 de septiembre, YPFB y representantes de los distribuidores de GLP acordaron mantener el reparto de garrafas, mientras una consultoría evalúa las tarifas de transporte para sostener el servicio.

El refuerzo de los controles responde también a las denuncias de acopio irregular, reventa con sobreprecio y presunto desvío de garrafas. Medios de comunicación reportaron dificultades de abastecimiento y protestas vecinales en La Paz y El Alto, donde consumidores denunciaron precios de hasta Bs 40 por una garrafa, a pesar de que el precio es 22,50.

Desvío

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó que hay complicidad entre funcionarios de YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y repartidores para el desvío de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que causa desabastecimiento principalmente en La Paz y El Alto.

“Hay complicidad de la gente que está llevando las garrafas, con la gente de yacimientos y se tiene que resolver. En Sucre se ha evidenciado que había gente de yacimientos y de la ANH que estaba participando en el desvío”, denunció.