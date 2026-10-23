Policías escoltan 43 mil garrafas de gas de GLP a La Paz y El Alto para evitar desvío al contrabando

Ante las denuncias de filas y escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP), las autoridades han dispuesto que la distribución de garrafas se realice bajo la supervisión de policías.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, dijo que se ha optado por este plan “para que no desvíen y no roben a la patria”.

Control

Luego de realizar un operativo conjunto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó ayer aproximadamente 43.000 garrafas de 10 kilos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las ciudades de La Paz y El Alto, según un reporte de la petrolera estatal.

“Estamos intensificando las operaciones de despacho desde la Planta Engarrafadora Senkata. Realizamos un operativo para repartir el producto a diferentes lugares. De acuerdo a la estacionalidad, contamos con los volúmenes necesarios de GLP. La ANH también está haciendo sus controles a raíz de la especulación”, informó el Distrital Comercial La Paz, Mario Puca Valenzuela.

Custodiados por personal de la Policía, la ANH y YPFB, aproximadamente 30 camiones cargados con garrafas de GLP transportaron el producto hasta diferentes zonas a fin de garantizar el abastecimiento en los hogares paceños al precio oficial de Bs 22,50 por garrafa.