Policías escoltan 43 mil garrafas de gas de GLP a La Paz y El Alto para evitar desvío al contrabando

Economía
Redacción Central
Publicado el 23/10/2026 a las 8h41
ESCUCHA LA NOTICIA

Ante las denuncias de filas y escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP), las autoridades han dispuesto que la distribución de garrafas se realice bajo la supervisión de policías.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, dijo que se ha optado por este plan “para que no desvíen y no roben a la patria”.

Control

Luego de realizar un operativo conjunto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó ayer aproximadamente 43.000 garrafas de 10 kilos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las ciudades de La Paz y El Alto, según un reporte de la petrolera estatal.

“Estamos intensificando las operaciones de despacho desde la Planta Engarrafadora Senkata. Realizamos un operativo para repartir el producto a diferentes lugares. De acuerdo a la estacionalidad, contamos con los volúmenes necesarios de GLP. La ANH también está haciendo sus controles a raíz de la especulación”, informó el Distrital Comercial La Paz, Mario Puca Valenzuela.

Custodiados por personal de la Policía, la ANH y YPFB, aproximadamente 30 camiones cargados con garrafas de GLP transportaron el producto hasta diferentes zonas a fin de garantizar el abastecimiento en los hogares paceños al precio oficial de Bs 22,50 por garrafa.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Las regiones con electores indefinidos que serán claves en el balotaje en Brasil
2
Se calienta la carrera por directivas; en Diputados hay cuatro aspirantes
3
Retiran y piden renuncia a funcionarios de Bolivia a los que EEUU les quita la visa
4
Policías escoltan 43 mil garrafas de gas de GLP a La Paz y El Alto para evitar desvío al contrabando
5
Semapa fija en Bs 11,95 el turril de agua y los cisterneros rechazan propuesta

Lo más compartido

1
Elecciones en Brasil: la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula se redujo a solo un punto
2
Educación convoca al Magisterio Urbano a dialogar este jueves, tras anuncio de movilización
3
Policías escoltan 43 mil garrafas de gas de GLP a La Paz y El Alto para evitar desvío al contrabando
4
Evismo llama a realizar marchas escalonadas, pero descarta bloqueos
5
Exfiscal Lanchipa y legisladores figuran en la nueva lista de visas restringidas por EEUU

Más en Economía

22/10/2026
Policías escoltan las garrafas de gas en La Paz
Las autoridades han optado por esa medida “para que no desvíen (las garrafas) y no roben a la patria”, explicó el Ministro de Hidrocarburos.
Ver más
22/10/2026
YPFB usará sistema georreferenciado para controlar la distribución de GLP
Ante los problemas de desabastecimiento, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que ajustó su logística de distribución y reforzó los...
Ver más
El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, anunció que presentará al Directorio un proyecto para descentralizar la aerolínea estatal y darle mayor margen para administrar sus...
Ver más
22/10/2026
Gerente plantea convertira BoA en una empresa mixta y Manfred anuncia llegada de empresario
“¿Nos queda duda de que la mafia va cambiando de producto? Comenzó por diésel, años, pasó a la gasolina, donde acogotó a la población, se hicieron las acciones correspondientes y ahora ha pasado al...
Ver más
21/10/2026
Desvíos de combustible se centran ahora en el GLP
El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, anunció que presentará al Directorio un proyecto para descentralizar la aerolínea estatal y darle mayor margen para administrar sus...
Ver más
21/10/2026
Gerente de BoA plantea convertir a la aerolínea en una empresa mixta
Las empresas fumigadoras, las academias de aviación y las avionetas dedicadas al transporte reclaman por la escasez de combustible para las aeronaves desde hace dos semanas, especialmente, en el...
Ver más
21/10/2026
Las empresas de fumigación y avionetas reclaman por escasez de combustible de aviación
En Portada
23/10/2026 País
Dieciséis de los 28 bolivianos sin visa a EEUU fueron o son parte de la Justicia o la Fiscalía
En menos de un mes, el gobierno de Donald Trump retiró o restringió la visa de ingreso a Estados Unidos a un total de 28 ciudadanos bolivianos, incluidas sus...
vista
23/10/2026 País
Magisterio urbano acata paro nacional; en Sucre instalan 12 puntos de bloqueo
El Magisterio Urbano acata este viernes un paro de 24 horas en rechazo a la transferencia de la administración de los institutos técnicos a las gobernaciones.
vista
23/10/2026 País
Retiran y piden renuncia a funcionarios de Bolivia a los que EEUU les quita la visa
Tras la publicación del Departamento de  Estado de Estados Unidos (EEUU) de  una lista de  15 ciudadanos bolivianos a los que les retira la visa,  el fiscal...
vista
23/10/2026 Economía
Policías escoltan 43 mil garrafas de gas de GLP a La Paz y El Alto para evitar desvío al contrabando
Ante las denuncias de filas y escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP), las autoridades han dispuesto que la distribución de garrafas se realice bajo la...
vista
23/10/2026 Cochabamba
Semapa fija en Bs 11,95 el turril de agua y los cisterneros rechazan propuesta
El estudio técnico de Semapa plantea un precio de Bs 11,95 por un turril de agua de 200 litros, monto que incluye los costos de operación, mantenimiento,...
vista
23/10/2026 Cochabamba
FEPC y Alcaldía administrarán el recinto de Alalay por 30 años
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Alcaldía de Cochabamba (GAMC) formalizaron la firma de un contrato de Alianza...
vista
Actualidad
El Magisterio Urbano acata este viernes un paro de 24 horas en rechazo a la transferencia de la administración de los...
Ver más
23/10/2026 País
Magisterio urbano acata paro nacional; en Sucre instalan 12 puntos de bloqueo
En menos de un mes, el gobierno de Donald Trump retiró o restringió la visa de ingreso a Estados Unidos a un total de...
Ver más
23/10/2026 País
Dieciséis de los 28 bolivianos sin visa a EEUU fueron o son parte de la Justicia o la Fiscalía
La Fiscalía de Cochabamba informó ayer que investiga un nuevo caso de infanticidio de un bebé de ocho meses a un año de...
Ver más
23/10/2026 Seguridad
Un bebé muere sumergido en un pozo en Sipe Sipe y Fiscalía investiga infanticidio
Los productores de hoja de coca de La Paz presentaron un proyecto de ley para sancionar con cárcel a quienes cultiven...
Ver más
23/10/2026 Seguridad
Con una ley, Adepcoca pide cárcel por cultivar coca en zonas no autorizadas
Deportes
Después de una brillante presentación, el boliviano Conrrado Moscoso revalidó su título en el XXVIII Campeonato Mundial...
Ver más
23/10/2026 Multideportivo
Moscoso se corona bicampeón mundial de ráquetbol en Chile tras vencer a jugador de EEUU
El deportista chuquisaqueño Conrrado Moscoso se venció al estadounidense Jake Bredenbeck y se coronó como campeón del...
Ver más
22/10/2026 Multideportivo
Por segunda vez, Conrrado Moscoso es campeón del Mundial Open de Ráquetbol
Real Madrid pegó en momentos claves y se impuso por 4 a 1 a los Toros Rojos en el Bernabéu. Así, los madridistas...
Ver más
22/10/2026 Fútbol Int.
El Real Madrid logró su tercera victoria y mantiene su invicto
El dirigente deportivo Roberto Pavisic, uno de los pilares del club Olympic, de Cochabamba, solicitó a la Asociación de...
Ver más
21/10/2026 Multideportivo
Roberto Pavisic pide que se quite su nombre al torneo de la Primera A por irregularidades
Doble Click
Los Coros Municipales de Cochabamba vuelven al escenario este sábado (19:30) para protagonizar el Concierto Coral en el...
Ver más
23/10/2026 Cultura
Concierto: los coros municipales anuncian su quinta presentación
Las obras Santa Cruz S.A: agronegocio y mito empresarial y Los Cuentos de los hermanos Grimm, fueron los libros más...
Ver más
22/10/2026 Cultura
Dos obras literarias fueron las más requeridas por el público en la FILC
Desde ayer, la pintura y el agua se constituyen en los principales protagonistas de la 5ta Bienal Internacional de la...
Ver más
21/10/2026 Cultura
Pintura: un centenar de artistas comparten su pasión por la acuarela
El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio...
Ver más
20/10/2026 Cultura
Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026