La pobreza romperá récords este año en el país, según el BCB

Las proyecciones económicas no son halagüeñas para Bolivia, al margen de que experimentará el mayor decrecimiento de la región, las recientes proyecciones para el cierre de gestión que difundió el Banco Central de Bolivia (BCB) establecen que este año concluirá con seis millones de bolivianos en situación de pobreza, que es el nivel más alto desde 2016.

Si se toma en cuenta una inflación de 9,22% hasta diciembre, se calcula que 298 mil personas “más podrían encontrarse en esta situación, alcanzando aproximadamente 5,7 millones de personas, equivalente al 47,1 por ciento de la población”.

Datos del BCB

Las proyecciones establecen que alrededor de 86 mil personas se incorporarán al ejército informal este año.

El BCB proyecta “que los ocupados en el sector informal se mantengan alrededor de los 3,4 millones de personas, aproximadamente 86 mil personas por encima del promedio mensual registrado durante 2025, que alcanzó 3,3 millones de ocupados”, señala el Reporte de la inflación y política monetaria al tercer trimestre de este año.

Según el cuadro que elaboró la entidad financiera, entre 2016 y 2017 se contabilizaban 4,9 millones de personas en situación de pobreza, al año siguiente, esa cantidad disminuyó a 4,7 y en 2019, a 4,4 millones. Durante el impacto de la pandemia subió hasta situarse en 4,6 millones de pobres y se mantuvo hasta 2024 entre 4,3 y 4,5 millones.

La tendencia empezó a crecer durante el peor año que le tocó gobernar al expresidente Luis Arce, con escasez de combustibles y dólares, además de la radicalidad de los bloqueos que organizó Evo Morales. En 2025, el número de pobres se disparó hasta llegar a casi la mitad de la población con 5,4 millones y se espera cerrar la actual gestión con 5,7 millones de personas en situación de pobreza.

El economista Luis Fernando Romero señala que para 2027 “el FMI proyecta que el país continúe en recesión, con un -1,5 %, por lo que también será la economía de la región con la mayor contracción”. La industria manufacturera, construcción, comercio y transporte continúan con un desempeño modesto, limitado por la escasez de carburantes.

Más datos

Según el cuadro de la región, todos los países vecinos de Bolivia tendrán un crecimiento económico superior al 1 por ciento, solo Chile estará por debajo de ese nivel y el país podría alcanzar un decrecimiento del 3%. Las cifras negativas continuarán en 2027 y el Banco Mundial estima que probablemente en 2028 se observe un leve crecimiento que no llegará a 1%.

El BCB establece que las perspectivas para esta gestión “apuntan a la continuidad de una participación laboral todavía con niveles importantes de subocupación e informalidad, en línea con el desempeño de la actividad económica”. Además, se prevé que la tasa de desocupación alcance el 2,6 por ciento, superior al 2,3 por ciento que se registró en 2025.

“No obstante, este resultado debe interpretarse conjuntamente con indicadores de ocupación, dado que la menor desocupación no necesariamente refleja una mejora en la calidad del empleo. En este sentido, la subocupación y la subutilización de la mano de obra se situarían en 7,6 y 9,6%, respectivamente, ambas por encima de lo observado en 2025”, se informó.

Estabilidad

El BCB considera que la estabilidad de precios es fundamental para preservar el poder adquisitivo de los bolivianos “y contener el aumento de la pobreza monetaria”, que es la situación en la que los ingresos de un hogar se encuentran por debajo del valor de una canasta de bienes que emplea como referencia para determinar el umbral de pobreza.

Se tiene previsto una inflación del 9,22% en 2026, lejos del 20% de 2025, que dejó 807 mil personas en situación de pobreza.