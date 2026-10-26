Sondeo del IBCE: 90% compra productos de contrabando porque son más baratos, pese al daño que causan al país

Economía
ABI
Publicado el 26/10/2026 a las 14h20
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Un sondeo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reveló que un 90% de los consultados compra productos de contrabando "por ser más baratos" y siete de cada 10 personas saben que ello es ilegal.

"Que el 90% diga que compra lo contrabandeado por ser más barato y que el 88% no esté en conocimiento si es o no de contrabando, es grave, pues esta actitud avala lo ilegal", explicó este lunes, en conferencia de prensa, el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez.

Indicó que un 93% dice que la informalidad y el contrabando constituyen un problema estructural grave, un 83% reconoce que ello perjudica a Bolivia; y un 67% compra de contrabando.

Asimismo, un 83% está consciente que el contrabando daña a las empresas formales, provoca la pérdida de empleos y que evadir impuestos baja la capacidad del Estado para atender necesidades de la población.

"Si bien, siete de cada 10 aceptan que comprar de contrabando es ilegal, igual lo hacen, tal vez, por la precarización de los ingresos. Tal sinceramiento es algo que se debe considerar con urgencia al momento de encarar nuevas políticas públicas", dijo Rodríguez.

Sostuvo que el contrabando de importación no se resume al ingreso ilegal de mercancías al país, al tratarse de una actividad que invade el mercado interno, perjudica a los productores, importadores y comerciantes formales, destruye empleos, no tributa impuestos al Estado, privándole de recursos para inversión y gasto en salud, educación y seguridad.

"Además, promueve una cultura de evasión y corrupción, mucho más, cuando se trata de productos falsificados que engañan a los consumidores al suplantar marcas de prestigio y ponen en riesgo la salud y la seguridad de las personas. Combatir el contrabando es defender la economía, el empleo, la salud, la dignidad y el futuro de Bolivia", manifestó.

Alertó que el contrabando también desalienta la inversión, castiga la innovación y genera una competencia feroz en contra de los productores, importadores y comerciantes legales, a partir de redes organizadas de comercio ilícito que compiten ilegal y deslealmente.

"En esta problemática se da, además, un problema moral y cultural: el decidir comprar de contrabando por un precio bajo, ignorando la calidad, implica decidir, también, por la pérdida de empresas y empleos formales, de ahí que, el apoyar lo ilegal y delictivo, no ayuda a sacar a un país, adelante", lamentó.

La investigación del IBCE será presentada en noviembre, partirá de un diagnóstico de situación del contrabando y la falsificación en Bolivia, y propondrá acciones de corto, mediano y largo plazo, para revertir el problema y generar la oportunidad de equilibrar la balanza de responsabilidades entre el ciudadano y el Estado, según el reporte de la entidad privada.

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