Identifican en Cochabamba más de 100 viviendas sociales vacías y alquiladas

Economía
AGENCIAS
Publicado el 28/10/2026 a las 17h12
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La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) halló 114 viviendas sociales vacías, 14 alquiladas y una vendida en los municipios de Quillacollo, Tiquipaya, Cliza, Cercado, Colcapirhua, Arbieto, Tapacarí y los condominios Mabel Nates, Bartolinas Bloques 1 y 2, en Sacaba, informó el director de esa instancia del Estado, Jorge Vaca.

“El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora nos pidió llegar a las familias más vulnerables”, indicó el funcionario, respecto de las inspecciones que efectúan en todo el país para beneficiar con viviendas sociales a los que realmente lo necesitan.

“Realmente esto no puede volver a pasar”, afirmó Vaca, quien fue posesionado en el cargo hace un par de semanas.

Asimismo, indicó que en Sucre inspeccionaron 43 viviendas sociales, de las cuales, 22 estaban deshabitadas; similares trabajos se efectúan en otros departamentos.

Reprochó el abandono y mal uso a esos espacios. “Antes había un cuoteo, una lista o avales con los cuales estaban perjudicando a la población, porque realmente estas viviendas tendrían que ser para las personas más vulnerables, para las personas que más lo necesitan, y eso es lo que el presidente Paz y el ministro Zamora nos han encomendado, de que realmente las viviendas sean para los más necesitados”, remarcó el director.

Asimismo, mencionó más de 600 departamentos en 14 bloques en La Tamborada del departamento cochabambino que siguen vacíos por décadas. Dijo que aún no sanearon los terrenos y lo que un día fue la Villa Suramericana está con la fachada despintada y desgastada, rodeada de maleza.

“Ahora los papeles de los edificios están regularizándose, para que estos departamentos puedan ser entregados y que las familias puedan entrar a habitar”, dijo el director de AEVivienda. Sostuvo que gestionarán recursos económicos para el mantenimiento.

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