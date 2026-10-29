Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián

Economía
LOS TIEMPOS
Publicado el 29/10/2026 a las 18h02
ESCUCHA LA NOTICIA

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) solicitó al Gobierno dar a conocer públicamente sus planes para la Planta de Transformación de Soya de San Julián, planteando que cualquier decisión sobre su administración u operación se aplique mediante mecanismos públicos, transparentes y técnicamente sustentados.

“Esta planta constituye una importante inversión pública destinada a fortalecer la industrialización de la producción agrícola nacional. Sin embargo, surge una interrogante que merece una respuesta clara: ¿cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, apuntó Jorge Amantegui, presidente de la Caniob, citado en una nota de prensa de esa entidad empresarial.

La Planta de Transformación de Soya, construida en el municipio cruceño de San Julián, con una inversión aproximada de Bs 425 millones, tiene una capacidad de procesamiento instalada de 1.000 toneladas de grano de soya por día, además de instalaciones para la extracción de aceite, producción de harina de soya y refinación de aceite comestible. Se trata, por tanto, de un complejo industrial que comprende prácticamente toda la cadena de transformación de esta materia prima.

Si bien se conocieron anuncios sobre su puesta en funcionamiento y producción inicial, para la Caniob resulta imprescindible que las autoridades informen públicamente sobre su situación operativa actual, los volúmenes efectivamente procesados, las condiciones de mantenimiento de sus instalaciones y las perspectivas para garantizar su continuidad productiva.

Desde la perspectiva del sector industrial oleaginoso, una infraestructura de estas características requiere mucho más que instalaciones y equipamiento. Su funcionamiento demanda conocimientos técnicos especializados, abastecimiento permanente de materia prima, personal capacitado, mantenimiento industrial, gestión logística, acceso a mercados y una administración capaz de asegurar su sostenibilidad económica.

En ese contexto, el presidente de la cámara que agrupa y representa a las industrias oleaginosas manifestó que “lo más recomendable sería incorporar operadores especializados, estableciendo algún mecanismo de participación público-privada, mediante licitación u otros procedimientos legalmente aplicables, sustentados en criterios técnicos, experiencia industrial, capacidad operativa y garantías para preservar el patrimonio del Estado”.

Jorge Amantegui agregó que “el objetivo debería centrarse en quién administra la infraestructura, para garantizar que una inversión de esta magnitud genere producción, empleo, valor agregado y beneficios efectivos para la economía nacional”.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
2
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
3
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
4
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
5
Israel: Netanyahu gana elecciones, pero no tiene mayoría para gobernar

Más en Economía

29/10/2026
Viceministra: según pronósticos a Bolivia le quedan dos años de gas, pero se toman previsiones
La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, señaló ayer que, según los pronósticos, Bolivia se quedará sin gas en 2029, pero que toman previsiones como...
Ver más
28/10/2026
Minería: cooperativas producen más y aportan menos que las empresas
“Las cooperativas mineras encabezaron el valor de la producción de minerales en Bolivia durante 2025, pero la minería privada siguió a la cabeza en el pago de...
Ver más
El anterior fue enviado al Parlamento hace dos meses y medio y no prosperó. Este incluirá las propuestas de las mayores organizaciones empresariales del país, con las que el Ejecutivo firmó hoy un...
Ver más
28/10/2026
Gobierno anuncia nuevo proyecto de ley de inversiones
El presidente Rodrigo Paz Pereira, promulgó el Decreto Supremo 5755, que abre las puertas para que el sector privado pueda importar de forma excepcional Gas Natural (GN) y Gas Natural Licuado (GNL)...
Ver más
28/10/2026
Vía decreto, autorizan la importación de gas y los empresarios temen crisis
La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, señaló este miércoles que según los pronósticos, Bolivia se quedará sin gas en 2029, pero que toman previsiones como el decreto que autoriza la...
Ver más
28/10/2026
Viceministra de Hidrocarburos alerta que en “2029 nos quedaríamos sin gas”
“El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora nos pidió llegar a las familias más vulnerables”, afirmó el director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Jorge Vaca respecto a las...
Ver más
28/10/2026
Identifican en Cochabamba más de 100 viviendas sociales vacías y alquiladas
En Portada
29/10/2026 Seguridad
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público y la Policía.
vista
29/10/2026 Seguridad
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos funcionan con normalidad. Él y otros 3...
vista
29/10/2026 País
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco,...
vista
29/10/2026 Economía
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, pregunta el...
vista
29/10/2026 Seguridad
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
Un allanamiento de domicilio en Quillacollo permitió hallar explosivos, armas y huesos humanos. El exdirigente y su hermano están aprehendidos, la fiscalía...
vista
29/10/2026 Seguridad
Defensa de Marset impugna en EEUU el registro de celular incautado en Bolivia, señala medio especializado
Los abogados de Sebastián Marset impugnaron el registro realizado por la DEA a un teléfono que fue incautado al uruguayo en Bolivia y fue entregado a las...
vista
Actualidad
El Ministerio Público investigará de oficio la autenticidad, el origen y el contenido de esas grabaciones. Aún no se...
Ver más
29/10/2026 País
Fiscalía General conforma equipo especializado para investigar audios de Cerimedo
Un allanamiento de domicilio en Quillacollo permitió hallar explosivos, armas y huesos humanos. El exdirigente y su...
Ver más
29/10/2026 Seguridad
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
Los billetes, de dólares y bolivianos, estaban dentro de un vehículo en el inmueble donde capturaron al exalcalde...
Ver más
29/10/2026 Seguridad
Dinero incautado a Jhonny Fernández asciende a más de $us. 467.000
La medida es de carácter provisional. Los suspendidos son objeto de una pesquisa sobre la supuesta comisión de faltas...
Ver más
29/10/2026 País
TSE suspende a 3 vocales electorales de Chuquisaca
Deportes
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
A Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió disculpas en nombre de la competición española y de sus clubes tras la...
Ver más
28/10/2026 Fútbol Int.
Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”.
Ver más
27/10/2026 Cultura
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio