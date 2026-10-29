Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) solicitó al Gobierno dar a conocer públicamente sus planes para la Planta de Transformación de Soya de San Julián, planteando que cualquier decisión sobre su administración u operación se aplique mediante mecanismos públicos, transparentes y técnicamente sustentados.

“Esta planta constituye una importante inversión pública destinada a fortalecer la industrialización de la producción agrícola nacional. Sin embargo, surge una interrogante que merece una respuesta clara: ¿cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, apuntó Jorge Amantegui, presidente de la Caniob, citado en una nota de prensa de esa entidad empresarial.

La Planta de Transformación de Soya, construida en el municipio cruceño de San Julián, con una inversión aproximada de Bs 425 millones, tiene una capacidad de procesamiento instalada de 1.000 toneladas de grano de soya por día, además de instalaciones para la extracción de aceite, producción de harina de soya y refinación de aceite comestible. Se trata, por tanto, de un complejo industrial que comprende prácticamente toda la cadena de transformación de esta materia prima.

Si bien se conocieron anuncios sobre su puesta en funcionamiento y producción inicial, para la Caniob resulta imprescindible que las autoridades informen públicamente sobre su situación operativa actual, los volúmenes efectivamente procesados, las condiciones de mantenimiento de sus instalaciones y las perspectivas para garantizar su continuidad productiva.

Desde la perspectiva del sector industrial oleaginoso, una infraestructura de estas características requiere mucho más que instalaciones y equipamiento. Su funcionamiento demanda conocimientos técnicos especializados, abastecimiento permanente de materia prima, personal capacitado, mantenimiento industrial, gestión logística, acceso a mercados y una administración capaz de asegurar su sostenibilidad económica.

En ese contexto, el presidente de la cámara que agrupa y representa a las industrias oleaginosas manifestó que “lo más recomendable sería incorporar operadores especializados, estableciendo algún mecanismo de participación público-privada, mediante licitación u otros procedimientos legalmente aplicables, sustentados en criterios técnicos, experiencia industrial, capacidad operativa y garantías para preservar el patrimonio del Estado”.

Jorge Amantegui agregó que “el objetivo debería centrarse en quién administra la infraestructura, para garantizar que una inversión de esta magnitud genere producción, empleo, valor agregado y beneficios efectivos para la economía nacional”.