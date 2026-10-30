BCB anticipa la devolución de dólares y viabiliza el ahorro en moneda extranjera

Economía
ABI
Publicado el 30/10/2026 a las 13h51
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El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este viernes que, mediante la Resolución de Directorio N° 157/2026 de 30 de octubre de 2026, dispuso adelantar al próximo jueves 5 de noviembre la devolución de $us 333 millones a los hogares con depósitos entre $us 10.001 y $us 50.000.

Según el reporte del ente emisor, estos pagos estaban programados entre el 16 de noviembre de 2026 y el 16 de marzo de 2027, por lo que las familias recibirán ahora sus recursos hasta 130 días antes de lo previsto. El resto de las devoluciones continuará en el marco del cronograma establecido en mayo de 2026.

Esta devolución anticipada es posible gracias al esfuerzo conjunto del BCB y de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), que movilizan más de $us 300 millones para restituirlos a los ahorristas.

Adicionalmente, a partir del 9 de noviembre de 2026, el encaje legal de los nuevos depósitos en moneda extranjera será administrado, directamente y en su totalidad, por las propias EIF.

De esta manera, esos recursos permanecerán disponibles en las entidades para atender los retiros de sus depositantes, generando condiciones para que hogares, empresas y ahorrista institucionales que desean ahorrar en dólares puedan volver hacerlo en el sistema financiero. "Así se evitará repetir el corralito al acceso a los ahorros en dólares, que la población afrontó desde febrero de 2023", recordó la entidad.

Finalmente, se determinó reducir los Fondos en Custodia en moneda nacional de 80% a 60% a las entidades no bancarias (Cooperativas de Ahorro y Crédito, Instituciones Financieras de Desarrollo y Entidades Financieras de Vivienda), liberando espacio en sus bóvedas y disminuyendo sus costos y logística.

"De esta manera, pese a los pasivos externos heredados y gracias al esfuerzo extraordinario realizado, el BCB cumple antes de lo previsto con los ahorristas en dólares, fortalece la confianza de la población en el sistema financiero y reafirma su compromiso con la estabilidad económica y de precios", resaltaron desde el Banco Central.

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