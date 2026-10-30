Gobierno presupuesta Bs 11.000 millones para subvención de combustibles en 2027

Economía
ERBOL y ABI
Publicado el 30/10/2026 a las 17h17
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El Gobierno presupuestó aproximadamente 11.000 millones de bolivianos para mantener la subvención a los combustibles durante 2027, incluyendo la gasolina y el gas natural vehicular (GNV), informó este viernes el ministro de Economía, Christian Andrés Morales, durante la presentación del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) para el próximo año.

“Dentro del presupuesto estamos garantizando una subvención de 11 mil millones de bolivianos aproximadamente, tomando en cuenta que a la fecha contamos con esa política de subvención de la gasolina. Está garantizada también la subvención del GNV”, afirmó Morales.

El ministro señaló que el proyecto de presupuesto incorpora los recursos para mantener ambos beneficios y pidió no tener preocupación respecto a la continuidad de la subvención al GNV.

 

Proyecto enviado a la ALP

El proyecto de PGE 2027 establece un presupuesto consolidado de Bs 335.140 millones y el agregado alcanza Bs 411.244 millones. La propuesta fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

También contempla más de Bs 14.000 millones para políticas sociales, incluidos el bono Juancito Pinto, PEPE II y SUS. Asimismo, prevé Bs 17.000 millones para inversión pública y fija como meta reducir el déficit fiscal al 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, frente al 9,2% establecido en el presupuesto reformulado de 2026.

 

Tres objetivos

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, que este viernes fue enviado por el Ejecutivo al Legislativo, tiene tres objetivos principales en un escenario proyectado de contracción económica e inflación del 10,7% por el impacto de los 53 días de bloqueos, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales.

El primero es la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal, con lo que se busca promover la estabilidad económica del país y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.

El segundo es el fomento de la inversión pública, lo que significa impulsar proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo económico del país. El tercero es la protección social focalizada, es decir, garantizar el acceso a servicios y transferencias para los sectores más vulnerables, privilegiando la eficiencia de los recursos.

 

Efectos

“¿En qué se traducen estos tres principales objetivos? Queremos reducir el déficit fiscal con eficiencia y calidad del gasto público. ¿Esto qué nos va a permitir? Obviamente, mejorar el equilibrio de las finanzas públicas mediante el uso eficiente de todos los recursos del Estado”, indicó.

En ese sentido, el ministro precisó que el PGE 2027 proyecta una contracción económica del 1,5%, atribuida, entre otros factores, al impacto de los 53 días de bloqueos. Asimismo, prevé una inflación del 10,7%, un precio de referencia del petróleo WTI de $us 68,87 por barril y un déficit fiscal de -6,7.

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