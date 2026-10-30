Paz asegura que invierten para evitar un declive: “Teníamos gas, vamos a volver a tener gas”

Ante las proyecciones sobre una posible caída de las reservas y la producción de gas natural en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz aseguró esta semana que el país volverá a contar con este combustible y afirmó que su Gobierno está trabajando para impulsar nuevas inversiones, según la Red DTV.

“Teníamos gas, vamos a volver a tener gas, nos estamos encargando de invertir, pero también tenemos una gran capacidad de desarrollo productivo y de preservación”, manifestó Paz a su llegada a Rurrenabaque, donde participó en el lanzamiento de una estrategia para la Amazonía junto al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la preocupación por el abastecimiento de gas natural, luego de que el Gobierno aprobara el pasado lunes el Decreto Supremo 5755, que autoriza la importación de gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL).

Reservas

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, anunció que en un plazo máximo de 10 días se hará público el estado de las reservas de gas natural de Bolivia, adelantando que estas actualmente “no son suficientes”, según Unitel.

“Ya se tiene (el reporte de la certificación), yo creo que va ser la próxima semana, a más tardar en 10 días. Va ser público”, sostuvo Blanco al ser consultado sobre el estudio de reservas.