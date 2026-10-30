Ultiman detalles para que opere el Aeropuerto Capitán Nicolás Rojas en el aniversario de Potosí

Los trabajos de construcción de la nueva pista en el Aeropuerto Internacional Capitán Nicolás Rojas de Potosí ingresan en su etapa final, con miras a su puesta en marcha el próximo 10 de noviembre, en el marco de las actividades por la efeméride departamental y con la previsión de realizar un primer vuelo exploratorio de Ecojet.

Por instrucción del presidente Rodrigo Paz, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, impulsa las gestiones y el acompañamiento técnico y logístico a la Gobernación de Potosí para fortalecer la conectividad aérea y la integración del país. En ese marco, de los compromisos asumidos por el Gobierno central con la Gobernación para esta jornada, se alcanzó un cumplimiento del 98%.

Este viernes se realizó una inspección técnica para verificar el estado de los trabajos, con la participación del viceministro de Transportes, Víctor Sánchez; el director ejecutivo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), Óscar Veizaga; la Unidad Técnica Aeroportuaria (UTA); y representantes de la Gobernación de Potosí y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Los trabajos en la pista están concluidos y solo resta completar la señalización horizontal. En la terminal aeroportuaria quedan algunos detalles de pintura y se ultiman las labores en la torre de control. Veizaga destacó que los trabajos pendientes para realizar el vuelo exploratorio estarán concluidos en los próximos días.

De manera paralela, NAABOL coordina con la Gobernación de Potosí la logística y la asignación del personal técnico necesario para garantizar los servicios de meteorología, navegación aérea y otras áreas operativas. Asimismo, se conformó una comisión de monitoreo y coordinación, y se prevé que el personal esté desplegado tres días antes del 10 de noviembre para asegurar las condiciones necesarias para el vuelo exploratorio programado.