Zamora denuncia 672 departamentos abandonados en la Villa Sudamericana

Economía
Redacción Central
Publicado el 30/10/2026 a las 9h03
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó el miércoles que, ante la negligencia e irregularidades de anteriores gobiernos, regulariza el saneamiento técnico-legal del Condominio La Tamborada, en Cochabamba, para habilitar la venta de 672 departamentos que continúan libres y sin ocupar.

Desde marzo de 2018, los 14 edificios de 12 pisos arrastran problemas en los planos As-Built y retrasos en la emisión de folios reales, impidiendo su habitabilidad.

El ministro informó que, en esta gestión, los equipos técnicos aceleran los trámites para subsanar estas observaciones administrativas y comerciales de forma definitiva.

El ministro Zamora enfatizó: “Estamos corrigiendo los errores del pasado para que estas viviendas salgan a la venta de forma regular; no podemos permitir que sigan vacías mientras las familias necesitan un techo digno”.

Inversión

Los 14 condominios se construyeron en un terreno de 15 hectáreas, en el  Distrito 15 de Cochabamba. Se inauguraron en 2018 para ser la sede de los Juegos Deportivos Sudamericanos y la residencia de los atletas de élite.  Se invirtieron $us 33 millones.

Alquileres

El nuevo director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Jorge Vaca informó que aceleran en las inspecciones en todo el país para beneficiar con viviendas sociales a los que realmente lo necesitan. Hasta el momento, identificaron más de un centenar de casas vacías y alquiladas en Cochabamba.

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) halló 114 viviendas sociales vacías, 14 alquiladas y una vendida en los municipios de Quillacollo, Tiquipaya, Cliza, Cercado, Colcapirhua, Arbieto, Tapacarí y los condominios Mabel Nates, Bartolinas Bloques 1 y 2, en Sacaba, informó el director  Jorge Vaca.

“El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora nos pidió llegar a las familias más vulnerables”, indicó el funcionario, respecto de las inspecciones que efectúan en todo el país para beneficiar con viviendas sociales a los necesitan.

“Realmente esto no puede volver a pasar”, afirmó Vaca, quien fue posesionado en el cargo hace un par de semanas. Indicó que en Sucre inspeccionaron 43 viviendas sociales, de las cuales, 22 estaban deshabitadas; similares trabajos se efectúan en otros departamentos.

Reprochó el abandono y mal uso a esos espacios. “Antes había un cuoteo, una lista o avales con los cuales estaban perjudicando a la población, porque realmente estas viviendas tendrían que ser para las personas más vulnerables, para las personas que más lo necesitan, y eso es lo que el presidente Paz y el ministro Zamora nos han encomendado, de que realmente las viviendas sean para los más necesitados”, remarcó el director.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
2
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
3
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
4
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
5
Israel: Netanyahu gana elecciones, pero no tiene mayoría para gobernar

Más en Economía

30/10/2026
Paz asegura que invierten para evitar un declive: “Teníamos gas, vamos a volver a tener gas”
Ante las proyecciones sobre una posible caída de las reservas y la producción de gas natural en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz aseguró esta semana que el...
Ver más
29/10/2026
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, pregunta el...
Ver más
La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, señaló ayer que, según los pronósticos, Bolivia se quedará sin gas en 2029, pero que toman previsiones como el decreto que autoriza la importación...
Ver más
29/10/2026
Viceministra: según pronósticos a Bolivia le quedan dos años de gas, pero se toman previsiones
“Las cooperativas mineras encabezaron el valor de la producción de minerales en Bolivia durante 2025, pero la minería privada siguió a la cabeza en el pago de regalías”, señala un boletín del...
Ver más
28/10/2026
Minería: cooperativas producen más y aportan menos que las empresas
El anterior fue enviado al Parlamento hace dos meses y medio y no prosperó. Este incluirá las propuestas de las mayores organizaciones empresariales del país, con las que el Ejecutivo firmó hoy un...
Ver más
28/10/2026
Gobierno anuncia nuevo proyecto de ley de inversiones
El presidente Rodrigo Paz Pereira, promulgó el Decreto Supremo 5755, que abre las puertas para que el sector privado pueda importar de forma excepcional Gas Natural (GN) y Gas Natural Licuado (GNL)...
Ver más
28/10/2026
Vía decreto, autorizan la importación de gas y los empresarios temen crisis
En Portada
29/10/2026 Seguridad
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público y la Policía.
vista
30/10/2026 Mundo
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
Tras un megaoperativo ejecutado por Carabineros de Chile, 28 personas de nacionalidad chilena fueron aprehendidas por integrar una banda dedicada al robo de...
vista
30/10/2026 Seguridad
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, fue llevado este viernes a la cárdel de Palmasola en Santa Cruz para cumplir detención preventiva...
vista
29/10/2026 Seguridad
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos funcionan con normalidad. Él y otros 3...
vista
29/10/2026 País
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco,...
vista
29/10/2026 Economía
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, pregunta el...
vista
Actualidad
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó el miércoles que, ante la negligencia e irregularidades de...
Ver más
30/10/2026 Economía
Zamora denuncia 672 departamentos abandonados en la Villa Sudamericana
Ante las proyecciones sobre una posible caída de las reservas y la producción de gas natural en Bolivia, el presidente...
Ver más
30/10/2026 Economía
Paz asegura que invierten para evitar un declive: “Teníamos gas, vamos a volver a tener gas”
La Alcaldía de Cochabamba envió anoche cisternas con agua y forraje para los animales de Pasorapa para apoyar a las...
Ver más
30/10/2026 Cochabamba
Alcaldía lleva cisternas y forraje a Pasorapa para mitigar la dura sequía
Los abogados del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Estados Unidos (EEUU) decidieron impugnar el registro de...
Ver más
30/10/2026 Seguridad
Defensa de Marset impugna análisis de un celular; pide aclarar cómo se obtuvo
Deportes
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
A Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió disculpas en nombre de la competición española y de sus clubes tras la...
Ver más
28/10/2026 Fútbol Int.
Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”.
Ver más
27/10/2026 Cultura
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio