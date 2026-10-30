Zamora denuncia 672 departamentos abandonados en la Villa Sudamericana

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó el miércoles que, ante la negligencia e irregularidades de anteriores gobiernos, regulariza el saneamiento técnico-legal del Condominio La Tamborada, en Cochabamba, para habilitar la venta de 672 departamentos que continúan libres y sin ocupar.

Desde marzo de 2018, los 14 edificios de 12 pisos arrastran problemas en los planos As-Built y retrasos en la emisión de folios reales, impidiendo su habitabilidad.

El ministro informó que, en esta gestión, los equipos técnicos aceleran los trámites para subsanar estas observaciones administrativas y comerciales de forma definitiva.

El ministro Zamora enfatizó: “Estamos corrigiendo los errores del pasado para que estas viviendas salgan a la venta de forma regular; no podemos permitir que sigan vacías mientras las familias necesitan un techo digno”.

Inversión

Los 14 condominios se construyeron en un terreno de 15 hectáreas, en el Distrito 15 de Cochabamba. Se inauguraron en 2018 para ser la sede de los Juegos Deportivos Sudamericanos y la residencia de los atletas de élite. Se invirtieron $us 33 millones.

Alquileres

El nuevo director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Jorge Vaca informó que aceleran en las inspecciones en todo el país para beneficiar con viviendas sociales a los que realmente lo necesitan. Hasta el momento, identificaron más de un centenar de casas vacías y alquiladas en Cochabamba.

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) halló 114 viviendas sociales vacías, 14 alquiladas y una vendida en los municipios de Quillacollo, Tiquipaya, Cliza, Cercado, Colcapirhua, Arbieto, Tapacarí y los condominios Mabel Nates, Bartolinas Bloques 1 y 2, en Sacaba, informó el director Jorge Vaca.

“El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora nos pidió llegar a las familias más vulnerables”, indicó el funcionario, respecto de las inspecciones que efectúan en todo el país para beneficiar con viviendas sociales a los necesitan.

“Realmente esto no puede volver a pasar”, afirmó Vaca, quien fue posesionado en el cargo hace un par de semanas. Indicó que en Sucre inspeccionaron 43 viviendas sociales, de las cuales, 22 estaban deshabitadas; similares trabajos se efectúan en otros departamentos.

Reprochó el abandono y mal uso a esos espacios. “Antes había un cuoteo, una lista o avales con los cuales estaban perjudicando a la población, porque realmente estas viviendas tendrían que ser para las personas más vulnerables, para las personas que más lo necesitan, y eso es lo que el presidente Paz y el ministro Zamora nos han encomendado, de que realmente las viviendas sean para los más necesitados”, remarcó el director.