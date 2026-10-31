Adelantan la devolución de dólares a los ahorristas

La industria de zapatos Manaco comunicó este sábado su cierre definitivo por factores económicos adversos y anunció la cobertura de todos los derechos laborales de sus trabajadores. Ver más Cierran Manaco por factores económicos adversos

El proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 fue enviado este viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ver más Gobierno presupuesta Bs 11.000 millones para subvención de combustibles en 2027

“Se instruyó a YPFB el incremento de volúmenes y el despacho continuo de diésel, gasolinas y gas licuado, contando con stocks suficientes en plantas de almacenaje a nivel nacional”, informó la... Ver más Aumentan despachos de combustibles por el feriado