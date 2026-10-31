Adelantan la devolución de dólares a los ahorristas
Economía
Publicado el 31/10/2026 a las 15h47
El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que, mediante la Resolución de Directorio N.º 157/2026, se dispuso adelantar al 5 de noviembre la devolución de USD 333 millones a los ahorristas con depósitos de entre USD 10.001 y USD 50.000, permitiendo que las familias accedan a sus recursos hasta 130 días antes de lo previsto.
Asimismo, desde el 9 de noviembre de 2026, el encaje legal de los nuevos depósitos en moneda extranjera será administrado directamente por las Entidades de Intermediación Financiera, facilitando el ahorro en dólares. También se reducen los Fondos en Custodia del 80% al 60% para las entidades no bancarias.
El Gobierno Nacional reafirma su compromiso de proteger los ahorros de las familias, fortalecer la confianza en el sistema financiero y trabajar por la estabilidad económica del país.
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