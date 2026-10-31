Cierran Manaco por factores económicos adversos

La industria de zapatos Manaco comunicó este sábado su cierre definitivo por factores económicos adversos y anunció la cobertura de todos los derechos laborales de sus trabajadores.

A través de un comunicado público la emblemática empresa de Manufactura Bolivia S.A.(Manaco) expresó que realizó todos los esfuerzos para adaptarse a un entorno económico complejo, pero sin lograr los resultados esperados.

A continuación, el comunicado integro que emitió la empresa:

Durante los últimos años, Manufactura Boliviana S.A. realizó significativos esfuerzos para sostener sus operaciones productivas en Bolivia, adaptándose a un entorno económico cada vez más complejo.

Lamentablemente, en 2026 esta situación se volvió insostenible debido a factores macroeconómicos adversos, agravados de manera determinante por los prolongados conflictos sociales que afectaron críticamente el desarrollo de la actividad productiva.

Tras agotar exhaustivamente todas las alternativas técnicas, financieras y logísticas, y registrando pérdidas acumuladas que alcanzan los 130 millones de bolivianos, hemos tomado la difícil, pero responsable decisión, de cerrar definitivamente la empresa.

Frente a esta coyuntura, hemos actuado con total transparencia y responsabilidad, que se manifiestan en:

La garantía absoluta de derechos laborales : Mediante nuestro compromiso irrestricto con el pago del 100% de las indemnizaciones y beneficios sociales establecidos por ley a la totalidad de nuestros trabajadores. Beneficios adicionales : De forma voluntaria y extraordinaria, hemos ofrecido un paquete de apoyo que incluye salarios adicionales a los establecidos por ley.

Lamentamos profundamente que, pese a contar con estas medidas de apoyo adicional, así como canales de comunicación abiertos, se hayan emprendido medidas de presión por parte de ciertos sectores.

Estas acciones rompen el espacio de entendimiento y ponen en riesgo inminente la integridad física de los vecinos, la seguridad de la zona y la tranquilidad de la comunidad.

Hacemos un firme llamado al entendimiento, la preservación de la seguridad colectiva y al restablecimiento inmediato del diálogo pacífico en el marco del respeto mutuo y la legalidad vigente que nos permita concluir este proceso.

Vea también https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190607/manaco-empresa-l...