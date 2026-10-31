Miski 2026 proyecta la gastronomía de Cochabamba

Con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes del sector empresarial, chefs nacionales e internacionales y emprendimientos gastronómicos, se inauguró Miski 2026, el festival gastronómico que retorna después de cuatro años para posicionar a Cochabamba como un destino de turismo gastronómico y promover la articulación de las cadenas productivas vinculadas a la alimentación, los servicios y la industria culinaria.

Bajo el concepto “El sabor que nos une”, esta nueva edición recupera la mesa como símbolo de encuentro entre la producción agropecuaria, las tradiciones culinarias, la actividad empresarial y el patrimonio cultural de Cochabamba. Durante cuatro jornadas, el festival reunirá propuestas gastronómicas tradicionales y contemporáneas, experiencias culinarias, intercambio de conocimientos y espacios de vinculación entre productores, emprendedores, empresas y consumidores.

La gastronomía como cadena de valor y oportunidad empresarial

Durante su intervención, el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, destacó que Miski 2026 representa una oportunidad para fortalecer la relación entre identidad cultural y actividad económica, mediante la articulación de los distintos actores que participan en la cadena de valor gastronómica.

La producción agrícola, el transporte, la comercialización de alimentos, los servicios gastronómicos, la formación de recursos humanos y la actividad turística conforman un sistema productivo que genera oportunidades empresariales, empleo y demanda de bienes y servicios en la economía departamental.

“Desde la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, entendemos que esta relación entre identidad, tradición y actividad productiva constituye una oportunidad estratégica para transformar nuestra riqueza gastronómica en desarrollo empresarial, generación de valor y posicionamiento turístico”, expresó Demeure durante el acto inaugural.

Asimismo, explicó que la mesa representa el punto de convergencia de una estructura económica que conecta a productores, transportistas, comerciantes, restaurantes, emprendedores y profesionales de la gastronomía, generando relaciones comerciales que trascienden el consumo alimentario.

La FEPC destacó la importancia de consolidar iniciativas que vinculen el patrimonio gastronómico con la competitividad empresarial, la diversificación de la oferta turística y el fortalecimiento de los servicios especializados.

ASERAC impulsa el retorno de Miski y la integración del sector gastronómico

La presidente de la Cámara Gastronómica de Cochabamba (Aserac), Denisse Dalence, destacó el proceso de articulación empresarial e institucional que permitió recuperar el festival después de cuatro años, así como la participación de los distintos segmentos que integran el sector.

Durante su intervención, resaltó que MISKI reúne en un mismo espacio la producción del campo, los mercados tradicionales, la gastronomía popular, los restaurantes, las pizzerías, las heladerías y las propuestas de cocina de autor, reflejando la diversidad de actividades económicas y expresiones culturales que conforman la identidad gastronómica cochabambina.

La representante sectorial también reconoció el aporte de productores, cocineros, trabajadores de restaurantes, estudiantes y emprendedores que participan diariamente en la transformación y comercialización de alimentos, destacando su contribución a la economía familiar y al sostenimiento de las actividades gastronómicas.

Articulación institucional para fortalecer el turismo y la economía regional

Por su parte, el presidente de la Fundación Feicobol, Luis Ovando, destacó el retorno de MISKI como un espacio de encuentro entre la producción, la gastronomía y las experiencias culturales, resaltando el papel de los productores agropecuarios, transportistas, comerciantes y establecimientos gastronómicos en la construcción de la oferta alimentaria regional.

En representación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Mauricio Muñoz señaló que la recuperación del festival contribuye a dinamizar la economía local, ampliar las oportunidades comerciales para los emprendimientos gastronómicos y proyectar la identidad culinaria del municipio.

La articulación entre Aserac, la Fundación Feicobol, la FEPC, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y las organizaciones vinculadas a la gastronomía constituye una plataforma de cooperación orientada a fortalecer la actividad ferial, promover el intercambio de conocimientos y ampliar las oportunidades de vinculación comercial.

El acto inaugural también contó con la participación del viceministro de Turismo y Cultura Sostenible, Andrés Aramayo, quien intervino en representación del Gobierno nacional, destacando el valor de la gastronomía como expresión del patrimonio cultural boliviano.

Cuatro jornadas para conectar gastronomía, cultura y actividad económica

Miski 2026 reúne a chefs provenientes de distintos departamentos de Bolivia y del exterior, junto con representantes de establecimientos gastronómicos, emprendimientos, instituciones académicas y organizaciones especializadas en formación culinaria.

La participación de estos actores permite generar espacios de intercambio técnico, difusión de conocimientos, innovación gastronómica y promoción de productos locales, contribuyendo al desarrollo de capacidades y al posicionamiento de Cochabamba en el mercado del turismo gastronómico.

El festival también representa una oportunidad para visibilizar el trabajo de las empresas gastronómicas, fortalecer la relación entre productores y establecimientos de servicios, promover la utilización de ingredientes regionales y ampliar la oferta de experiencias para visitantes nacionales e internacionales.