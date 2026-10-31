Miski 2026 proyecta la gastronomía de Cochabamba

Economía
Redacción Central
Publicado el 31/10/2026 a las 9h14
ESCUCHA LA NOTICIA

Con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes del sector empresarial, chefs nacionales e internacionales y emprendimientos gastronómicos, se inauguró Miski 2026, el festival gastronómico que retorna después de cuatro años para posicionar a Cochabamba como un destino de turismo gastronómico y promover la articulación de las cadenas productivas vinculadas a la alimentación, los servicios y la industria culinaria.

Bajo el concepto “El sabor que nos une”, esta nueva edición recupera la mesa como símbolo de encuentro entre la producción agropecuaria, las tradiciones culinarias, la actividad empresarial y el patrimonio cultural de Cochabamba. Durante cuatro jornadas, el festival reunirá propuestas gastronómicas tradicionales y contemporáneas, experiencias culinarias, intercambio de conocimientos y espacios de vinculación entre productores, emprendedores, empresas y consumidores.

La gastronomía como cadena de valor y oportunidad empresarial

Durante su intervención, el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, destacó que Miski 2026 representa una oportunidad para fortalecer la relación entre identidad cultural y actividad económica, mediante la articulación de los distintos actores que participan en la cadena de valor gastronómica.

La producción agrícola, el transporte, la comercialización de alimentos, los servicios gastronómicos, la formación de recursos humanos y la actividad turística conforman un sistema productivo que genera oportunidades empresariales, empleo y demanda de bienes y servicios en la economía departamental.

“Desde la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, entendemos que esta relación entre identidad, tradición y actividad productiva constituye una oportunidad estratégica para transformar nuestra riqueza gastronómica en desarrollo empresarial, generación de valor y posicionamiento turístico”, expresó Demeure durante el acto inaugural.

Asimismo, explicó que la mesa representa el punto de convergencia de una estructura económica que conecta a productores, transportistas, comerciantes, restaurantes, emprendedores y profesionales de la gastronomía, generando relaciones comerciales que trascienden el consumo alimentario.

La FEPC destacó la importancia de consolidar iniciativas que vinculen el patrimonio gastronómico con la competitividad empresarial, la diversificación de la oferta turística y el fortalecimiento de los servicios especializados.

ASERAC impulsa el retorno de Miski y la integración del sector gastronómico

La presidente de la Cámara Gastronómica de Cochabamba (Aserac), Denisse Dalence, destacó el proceso de articulación empresarial e institucional que permitió recuperar el festival después de cuatro años, así como la participación de los distintos segmentos que integran el sector.

Durante su intervención, resaltó que MISKI reúne en un mismo espacio la producción del campo, los mercados tradicionales, la gastronomía popular, los restaurantes, las pizzerías, las heladerías y las propuestas de cocina de autor, reflejando la diversidad de actividades económicas y expresiones culturales que conforman la identidad gastronómica cochabambina.

La representante sectorial también reconoció el aporte de productores, cocineros, trabajadores de restaurantes, estudiantes y emprendedores que participan diariamente en la transformación y comercialización de alimentos, destacando su contribución a la economía familiar y al sostenimiento de las actividades gastronómicas.

Articulación institucional para fortalecer el turismo y la economía regional

Por su parte, el presidente de la Fundación Feicobol, Luis Ovando, destacó el retorno de MISKI como un espacio de encuentro entre la producción, la gastronomía y las experiencias culturales, resaltando el papel de los productores agropecuarios, transportistas, comerciantes y establecimientos gastronómicos en la construcción de la oferta alimentaria regional.

En representación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Mauricio Muñoz señaló que la recuperación del festival contribuye a dinamizar la economía local, ampliar las oportunidades comerciales para los emprendimientos gastronómicos y proyectar la identidad culinaria del municipio.

La articulación entre Aserac, la Fundación Feicobol, la FEPC, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y las organizaciones vinculadas a la gastronomía constituye una plataforma de cooperación orientada a fortalecer la actividad ferial, promover el intercambio de conocimientos y ampliar las oportunidades de vinculación comercial.

El acto inaugural también contó con la participación del viceministro de Turismo y Cultura Sostenible, Andrés Aramayo, quien intervino en representación del Gobierno nacional, destacando el valor de la gastronomía como expresión del patrimonio cultural boliviano.

Cuatro jornadas para conectar gastronomía, cultura y actividad económica

Miski 2026 reúne a chefs provenientes de distintos departamentos de Bolivia y del exterior, junto con representantes de establecimientos gastronómicos, emprendimientos, instituciones académicas y organizaciones especializadas en formación culinaria.

La participación de estos actores permite generar espacios de intercambio técnico, difusión de conocimientos, innovación gastronómica y promoción de productos locales, contribuyendo al desarrollo de capacidades y al posicionamiento de Cochabamba en el mercado del turismo gastronómico.

El festival también representa una oportunidad para visibilizar el trabajo de las empresas gastronómicas, fortalecer la relación entre productores y establecimientos de servicios, promover la utilización de ingredientes regionales y ampliar la oferta de experiencias para visitantes nacionales e internacionales.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Vocero: el Gobierno rendirá cuentas a Bolivia, pero también buscará financiamiento
2
Miski 2026 proyecta la gastronomía de Cochabamba
3
Enfrentamiento entre sindicatos de transporte desata violencia e incendios en Ivirgarzama
4
Cierran Manaco por factores económicos adversos
5
Trabajadores de Manaco se declaran en emergencia por el cierre de la empresa

Lo más compartido

1
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
2
BCB anticipa la devolución de dólares y viabiliza el ahorro en moneda extranjera
3
Quinta Chernobyl: una historia escrita entre tradición, modernidad y orgullo cochabambino
4
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
5
Paz promulga ley de crédito de $us 30,2 millones del BID para cambiar luminarias en ocho municipios

Más en Economía

31/10/2026
Cierran Manaco por factores económicos adversos
La industria de zapatos Manaco comunicó este sábado su cierre definitivo por factores económicos adversos y anunció la cobertura de todos los derechos...
Ver más
31/10/2026
Trabajadores de Manaco se declaran en emergencia por el cierre de la empresa
Los trabajadores de Manufactura Boliviana S.A (Manaco) se declararon hoy en estado de emergencia por el cierre de la industria dedicada a la fabricación de...
Ver más
El proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 fue enviado este viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ver más
30/10/2026
Gobierno presupuesta Bs 11.000 millones para subvención de combustibles en 2027
“Se instruyó a YPFB el incremento de volúmenes y el despacho continuo de diésel, gasolinas y gas licuado, contando con stocks suficientes en plantas de almacenaje a nivel nacional”, informó la...
Ver más
30/10/2026
Aumentan despachos de combustibles por el feriado
Ante las proyecciones sobre una posible caída de las reservas y la producción de gas natural en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz aseguró esta semana que el país volverá a contar con este...
Ver más
30/10/2026
Paz asegura que invierten para evitar un declive: “Teníamos gas, vamos a volver a tener gas”
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó el miércoles que, ante la negligencia e irregularidades de anteriores gobiernos, regulariza el saneamiento técnico-legal del Condominio La...
Ver más
30/10/2026
Zamora denuncia 672 departamentos abandonados en la Villa Sudamericana
En Portada
31/10/2026 Economía
Cierran Manaco por factores económicos adversos
La industria de zapatos Manaco comunicó este sábado su cierre definitivo por factores económicos adversos y anunció la cobertura de todos los derechos...
vista
31/10/2026 Economía
Trabajadores de Manaco se declaran en emergencia por el cierre de la empresa
Los trabajadores de Manufactura Boliviana S.A (Manaco) se declararon hoy en estado de emergencia por el cierre de la industria dedicada a la fabricación de...
vista
30/10/2026 País
Castro se impone en la presidencia de Diputados
Por aclamación en medio gritos y denuncias de nulidad Castro fue reelegido este viernes e intentó que la sesión concluya, consolidando la votación. “¡Tenemos...
vista
31/10/2026 Seguridad
Enfrentamiento entre sindicatos de transporte desata violencia e incendios en Ivirgarzama
Un enfrentamiento entre los sindicatos de transporte Carrasco y 12 de Agosto en el municipio de Ivirgarzama, ubicado en el trópico de Cochabamba, derivó en el...
vista
31/10/2026 País
Vocero: el Gobierno rendirá cuentas a Bolivia, pero también buscará financiamiento
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó hoy que en cumpliendo la Constitución Política del Estado (CPE), el presidente del Estado, Rodrigo Paz...
vista
31/10/2026 Economía
Miski 2026 proyecta la gastronomía de Cochabamba
Con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes del sector empresarial, chefs nacionales e internacionales y...
vista
Actualidad
El presidente Rodrigo Paz admitió este sábado que la situación económica del país es preocupante y comparó las finanzas...
Ver más
31/10/2026 País
Paz afirma que Bolivia tiene una economía “arrasada” y dice que le da “vergüenza”
La Justicia dispuso ayer viernes la detención preventiva por seis meses, en la cárcel de San Pablo de Quillacollo, para...
Ver más
31/10/2026 Seguridad
Dictan detención preventiva para dirigente y su hermano, implicados con explosivos en Quillacollo
El presidente Rodrigo Paz encabezó este sábado el acto de reconocimiento a los nuevos generales de las Fuerzas Armadas...
Ver más
31/10/2026 País
El Gobierno oficializó el ascenso de los nuevos generales de las FFAA y la Policía
Los trabajadores de Manufactura Boliviana S.A (Manaco) se declararon hoy en estado de emergencia por el cierre de la...
Ver más
31/10/2026 Economía
Trabajadores de Manaco se declaran en emergencia por el cierre de la empresa
Deportes
Este sábado arrancará el evento con las pruebas de adiestramiento hasta el domingo. El lunes empezará el salto con la...
Ver más
30/10/2026 Multideportivo
Cochabamba recibe el Nacional Ecuestre 2026 con récord de participantes: 208 binomios
Los tres equipos paceños que son líderes del campeonato nacional tienen duros partidos el domingo, sea porque algunos...
Ver más
30/10/2026 Fútbol
Equipos paceños tienen pruebas complicadas en el campeonato nacional este fin de semana
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Pese que existe resistencia en el autor y los artistas plásticos de Cochabamba, la decisión de trasladar la escultura...
Ver más
30/10/2026 Cultura
Traslado de escultura Diversidad y equilibrio genera debate
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg