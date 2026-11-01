Manaco cierra por una pérdida de Bs 130 millones y 600 trabajadores se declaran en emergencia

La emblemática fábrica de zapatos Manaco anunció ayer el cierre definitivo de sus operaciones en Bolivia a través de un comunicado por una pérdida acumulada de Bs 130 millones, conflictos sociales y factores económicos adversos que hacen insostenible su funcionamiento.



Los ejecutivos señalaron que, durante los últimos años, Manufactura Boliviana S.A. realizó significativos esfuerzos para sostener sus operaciones productivas en Bolivia, adaptándose a un entorno económico cada vez más complejo.



“Lamentablemente, en 2026 esta situación se volvió insostenible debido a factores macroeconómicos adversos, agravados de manera determinante por los prolongados conflictos sociales que afectaron críticamente el desarrollo de la actividad productiva”, indica el comunicado.



Explicaron que, tras agotar exhaustivamente todas las alternativas técnicas, financieras y logísticas, y registrando pérdidas acumuladas que alcanzan los 130 millones de bolivianos, “hemos tomado la difícil, pero responsable decisión, de cerrar definitivamente la empresa”.



Manaco garantizó los derechos laborales con el pago del 100% de las indemnizaciones y beneficios sociales establecidos por ley a la totalidad de los trabajadores. Y, anunció que ha ofrecido un paquete de apoyo que incluye salarios adicionales previstos por ley.



Los trabajadores de Manufactura Boliviana (Manaco) rechazaron el cierre de la empresa y anunciaron medidas de presión para evitar que se pierdan 600 fuentes laborales. Además, tomaron la planta ubicada en el municipio de Quillacollo con el argumento de salvaguardar sus beneficios sociales y denunciaron que los empresarios peruanos pretenden convertir las instalaciones en un almacén.



Los dirigentes, afiliados a la Central Obrera Departamental (COD), emplazaron a los administrativo a demostrar la mala situación económica y declararse en quiebra para que los trabajadores asuman la conducción de Manado como una empresa social.



El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Abraham Anzaldo, señaló que la medida busca precautelar la fuente laboral de más de 600 familias y exigió la intervención del ministro de Trabajo, Williams Bascopé.

Historia



En 1940 impregnados de las ideas y pensamientos de Thomas Bata, el padre de la industria del zapato en el mundo, llegó a Bolivia un grupo de jóvenes entusiastas checoslovacos-europeos, presididos por Zvonko Mauorek, con la determinación de instalar una empresa manufacturera destinada a la fabricación y comercialización de zapatos.



El propósito era calzar al obrero, al artesano, al pueblo en general y a la gente humilde, llegando a los lugares donde mucha gente no tenía acceso al uso de zapatos.