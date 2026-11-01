Ministro descarta crisis del gas: "Tenemos el consumo asegurado"

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, descartó una supuesta crisis de gas, pidió no especular al respecto y afirmó que el Gobierno nacional trabaja de manera responsable, por lo que “tenemos el consumo asegurado”.

“No hay crisis en este momento, especulan mucho (…). Tenemos el consumo asegurado, alguna vez se presentan problemas logísticos como en cualquier país del mundo”, dijo, en contacto con los periodistas, ante versiones de una supuesta falta del hidrocarburo.

La autoridad enfatizó que el Gobierno nacional tomó medidas para disminuir el consumo de energías fósiles, como el gas, a través de generación distribuida con energías renovables.

“Eso va a disminuir la cantidad de consumo de gas; por tanto, debería incrementarse el horizonte que nos permita tener mayor gas”, dijo.

Sostuvo, además, que una de esas medidas preventivas es el Decreto Supremo 5755, que abre las puertas para que el sector privado pueda importar de forma excepcional gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) para consumo propio y generación eléctrica.

“Nosotros estamos trabajando responsablemente por el bien de la patria, pero no hay escasez de gas”, aseguró