“Bolivia Day”: Gobierno presenta las potencialidades del país para atraer inversiones

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó que, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, en el “Bolivia Day”, un día dedicado completamente a Bolivia, se presentó las potencialidades y bondades que Bolivia le ofrece al mundo para atraer inversiones.





“Hemos encontrado mucho entusiasmo en la potencialidad que tiene Bolivia para recibir inversiones multi-iberoamericanas, inversiones que pueden desarrollar aspectos desde las finanzas ambientales, de innovación tecnológica, hay mucho interés en una minería sostenible que respete salvaguardas socioambientales, se reconoce la potencialidad geográfica de Bolivia”, detalló la autoridad en contacto con Bolivia Tv.





Entre los temas que se expusieron en el “Bolivia Day” está, por ejemplo, los alcances de la Ley de Inversiones, presentada ante la Asamblea Legislativa, que plantea aspectos “no solamente relacionados a incentivos fiscales, sino también seguridad jurídica”, explicó.





Destacó también los cinco puertos que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofreció en varios foros como el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF) en Panamá.





“Se ha puesto en valor también la firmeza con la que el presidente Rodrigo Paz está construyendo un nuevo modelo de gobernanza y los avances que tenemos en temas que hay que actualizar y culminar como, por ejemplo, taxonomía, contribuciones no determinadas, marco jurídico para la emisión de bonos de carbono; entonces, realmente hay un gran potencial”, subrayó el titular de Presidencia.





También se refirió a las señales que el Gobierno boliviano ha dado en cuanto a estabilidad económica, seguridad jurídica y recuperar el modelo de gobernabilidad y la actualización de sus diseños institucionales, que se mostró a diferentes sectores empresariales españoles y europeos, en el marco de la política de Estado: “llevar Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”.





XXX Cumbre Iberoamericana



El 4 y 5 de noviembre, el jefe de Estado junto a otras autoridades bolivianas participará de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en España con la presencia de 22 países. Allí Paz expondrá propuestas y la oferta de Bolivia a Iberoamérica.





“Somos constructores de la diversificación energética, revolución tecnológica, nuestra capacidad para integrar y articular América Latina, son algunos de los aspectos que va a presentar nuestro Presidente en esta su primera participación en la Cumbre Iberoamericana, hay mucha expectativa”, adelantó Aramayo.