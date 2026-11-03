En un mes y medio, convierten 1.825 vehículos a GNV en toda Bolivia

Desde que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora se hizo cargo de la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria (EERV-Patria), el 24 de septiembre, hasta el 3 de noviembre convirtió 1.825 vehículos a GNV en todo el país. El fin es transformar el transporte público federado, libre y cooperativo, según el reporte de ese Ministerio.

El ministro Zamora ejecuta la instrucción del presidente Rodrigo Paz de beneficiar a los transportistas. En Santa Cruz se convirtieron 680 vehículos, Cochabamba 552, La Paz y El Alto 444, Oruro 85, Sucre 58 y Potosí, seis.

El director de EERV-PATRIA, Leonardo Velarde informó que en otras regiones del país avanza el proceso de transformación, como en Tarija, donde ya ingresaron a los talleres los primeros micros. “Ahora es bastante rápida la conversación porque se agilizó la normativa para que las compras sean más rápidas”, indicó.

“PATRIA ayuda al transportista a que transforme su vehículo y eso se ve reflejado para que no le suba el precio del pasaje porque tenemos que cuidar el bolsillo de la gente, además de otros créditos que estamos viendo para el transportista”, afirmó Zamora hace un par de semanas. Además, el Mandatario cumplió el compromiso asumido con el sector transporte al incorporar al transporte automotor dentro de la categoría de crédito productivo mediante el Decreto Supremo N° 5739.

15 mil kits

Velarde informó que compraron 15.000 kits de conversión de vehículos del transporte público a GNV de hasta tercera y quinta generación. Una parte, hace dos días llegó a la frontera y dentro de un par de semanas se distribuirá a los talleres y los restantes hasta febrero de 2027.

PATRIA, además de financiar la renovación de unidades del transporte público, la entidad da continuidad a la conversión a GNV, el mantenimiento de equipos, la recalificación y reposición de cilindros y la transformación de vehículos de diésel a GNV.