Buscan inversionistas para varias áreas estratégicas en “Bolivia Day” en España

Una delegación de autoridades bolivianas se reunió ayer, en Madrid, con empresarios de España y otros países de Europa en el marco del “Bolivia Day”, un encuentro estratégico, previo a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo este 4 y 5 de noviembre.

El ministro de la Presidencia Fernando Aramayo, informó que la reunión se desarrolló en la Casa de América en Madrid, una institución pública de la diplomacia cultural política y económica que tiene como misión fortalecer las relaciones entre España y los países de América Latina y El Caribe.

“Le han dedicado todo un día a Bolivia, es el Bolivia Day. Este es un espacio en el que hemos tenido un encuentro con diferentes empresarios, no solamente españoles sino también del contexto europeo y de otros país”, explicó.

Resaltó que el encuentro se lleva a cabo en presencia de connotados expertos en materia de finanzas ambientales o sostenibles y gente relacionada a los temas de energía e integración económica a nivel iberoamericano.

“Nos han pedido que podamos plantear algunos aspectos que son importantes para esta relación con el sector empresarial iberoamericano y he tenido el honor de poder ser invitado como panelista en este espacio”, mencionó.

Añadió que en el espacio se explicó los alcances de la Ley de Inversiones recientemente enviada en una nueva versión a la Asamblea Legislativa y otras leyes que se está trabajando como la de minería o la hidrocarburos y energías.

Es “realmente un espacio muy interesante, ahí hemos visto cuán importante es retomar el camino que Bolivia ha dejado hace tiempo luego de este aislamiento, luego de estas dos décadas”, dijo.

La autoridad subrayó que “se reconoce que Bolivia está logrando estabilizar su economía” y ahora el reto es recuperar la dinamicidad económica, la gobernabilidad que se necesita y la restructuración institucional.

Además “que hay voluntad política que es lo más importantes y sobre todo una apuesta de la sociedad boliviana a cambiar este curso de la historia que ha estado caracterizando a nuestro país en este tiempo”, apuntó.

El presidente Rodrigo Paz estará presente en la XXX Cumbre Iberoamericana, un evento que se celebrará bajo el lema: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad.