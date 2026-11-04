Buscan inversionistas para varias áreas estratégicas en “Bolivia Day” en España

Economía
Redacción Central
Publicado el 04/11/2026 a las 9h09
ESCUCHA LA NOTICIA

Una delegación de autoridades bolivianas se reunió ayer, en Madrid, con empresarios de España y otros países de Europa en el marco del “Bolivia Day”, un encuentro estratégico, previo a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo este 4 y 5 de noviembre.

El ministro de la Presidencia Fernando Aramayo, informó que la reunión se desarrolló en la Casa de América en Madrid, una institución pública de la diplomacia cultural política y económica que tiene como misión fortalecer las relaciones entre España y los países de América Latina y El Caribe.

“Le han dedicado todo un día a Bolivia, es el Bolivia Day. Este es un espacio en el que hemos tenido un encuentro con diferentes empresarios, no solamente españoles sino también del contexto europeo y de otros país”, explicó.

Resaltó que el encuentro se lleva a cabo en presencia de connotados expertos en materia de finanzas ambientales o sostenibles y gente relacionada a los temas de energía e integración económica a nivel iberoamericano.

“Nos han pedido que podamos plantear algunos aspectos que son importantes para esta relación con el sector empresarial iberoamericano y he tenido el honor de poder ser invitado como panelista en este espacio”, mencionó.

Añadió que en el espacio se explicó los alcances de la Ley de Inversiones recientemente enviada en una nueva versión a la Asamblea Legislativa y otras leyes que se está trabajando como la de minería o la hidrocarburos y energías.

Es “realmente un espacio muy interesante, ahí hemos visto cuán importante es retomar el camino que Bolivia ha dejado hace tiempo luego de este aislamiento, luego de estas dos décadas”, dijo.

La autoridad subrayó que “se reconoce que Bolivia está logrando estabilizar su economía” y ahora el reto es recuperar la dinamicidad económica, la gobernabilidad que se necesita y la restructuración institucional.

Además “que hay voluntad política que es lo más importantes y sobre todo una apuesta de la sociedad boliviana a cambiar este curso de la historia que ha estado caracterizando a nuestro país en este tiempo”, apuntó.

El presidente Rodrigo Paz estará presente en la XXX Cumbre Iberoamericana, un evento que se celebrará bajo el lema: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Los demócratas arrasan en las elecciones de medio término y recuperan el control total del congreso
2
Romer Saucedo: “He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio”

Lo más compartido

1
Un estudio revela que las zafras arrastran deudas y explotación
2
Evistas amenazan a militares y policías: "Si tocan a Evo, despídanse de sus familias"
3
El gigante Boeing 777-9 aterriza en Sucre para realizar pruebas operacionales a gran altitud
4
Marcha de Manaco logra apoyo de la COB, alcalde y concejales
5
Dos gobernadores dicen no al 1% de coparticipación tributaria

Más en Economía

03/11/2026
Un estudio revela que las zafras arrastran deudas y explotación
El azúcar que llega a la mesa y la castaña que sale de los bosques amazónicos esconden una realidad que pocas veces es visible en la cadena de producción:...
Ver más
03/11/2026
“Bolivia Day”: Gobierno presenta las potencialidades del país para atraer inversiones
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó que, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, en el “Bolivia Day”, un día dedicado completamente a...
Ver más
Con el objetivo de realizar pruebas de performance y evaluar el comportamiento de sus motores en condiciones de gran altitud, este martes aterrizó el Boeing 777-9 en el Aeropuerto Internacional de...
Ver más
03/11/2026
El gigante Boeing 777-9 aterriza en Sucre para realizar pruebas operacionales a gran altitud
Desde que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora se hizo cargo de la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria (EERV-Patria), el 24 de septiembre, hasta el 3 de noviembre convirtió 1....
Ver más
03/11/2026
En un mes y medio, convierten 1.825 vehículos a GNV en toda Bolivia
La emblemática fábrica de zapatos Manaco anunció ayer el cierre definitivo de sus operaciones en Bolivia a través de un comunicado por una pérdida acumulada de Bs 130 millones, conflictos sociales y...
Ver más
01/11/2026
Manaco cierra por una pérdida de Bs 130 millones y 600 trabajadores se declaran en emergencia
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lidera la articulación con Argentina y Brasil para consolidar los corredores de transporte y comercialización de gas natural, reafirmando su rol...
Ver más
01/11/2026
YPFB se reúne con Argentina y Brasil para fortalecer la integración gasífera regional
En Portada
04/11/2026 País
Romer Saucedo: “He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio”
El presidente del Tibunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, indicó en redes sociales que se encuentra fuera del país junto con su familia. “Bolivia...
vista
04/11/2026 Mundo
Los demócratas arrasan en las elecciones de medio término y recuperan el control total del congreso
El partido demócrata ha logrado una victoria aplastante en las elecciones de mitad de mandato, arrebatando el control de la Cámara de Representantes y del...
vista
03/11/2026 Seguridad
Una comisión de fiscales pesquisará audios de Cerimedo
Se trata de registros de conversaciones en los que supuestamente se escucha al exasesor presidencial conversando con altos funcionarios y personalidades...
vista
03/11/2026 Seguridad
“No nos van a amedrentar”, el Gobierno responde a amenazas
“Al viceministro (de Régimen Interior) le decimos con absoluta claridad: continúe trabajando con firmeza, tiene el respaldo pleno del Gobierno nacional y la...
vista
03/11/2026 Seguridad
Fiscalía presume que amenaza a viceministro viene de una banda criminal
“Al parecer es una organización criminal, nos encontramos en proceso de investigación”, declaró el Fiscal General refiriéndose al hombre asesinado entre el...
vista
03/11/2026 País
Acción de amparo pide anular elección de la directiva de Diputados
Lo presentaron este martes dos diputadas, alegan que no hubo votación ni cómputo verificable y solicitan para la elección de la directiva “se disponga la...
vista
Actualidad
Una delegación de autoridades bolivianas se reunió ayer, en Madrid, con empresarios de España y otros países de Europa...
Ver más
04/11/2026 Economía
Buscan inversionistas para varias áreas estratégicas en “Bolivia Day” en España
Los trabajadores de Manaco marcharon ayer en Quillacollo exigiendo que los ejecutivos de la empresa cumplan con la...
Ver más
04/11/2026 Cochabamba
Marcha de Manaco logra apoyo de la COB, alcalde y concejales
La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba aprobó ayer la declaratoria de emergencia por sequía para...
Ver más
04/11/2026 Cochabamba
Declaran emergencia por sequía en 7 municipios de Cochabamba
Hasta el lunes en la noche ya sumaban cuatro amenazas contra el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado.
Ver más
04/11/2026 Seguridad
Suman amenazas contra Maldonado y el Gobierno le brinda todo su respaldo
Deportes
Una tragedia sacudió al fútbol español. El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, perdió la vida después...
Ver más
03/11/2026 Fútbol Int.
Revelan qué dice el informe arbitral tras el choque que terminó con la vida de Jesús de Miguel Alameda
El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto este martes, a las 08.00 horas, a causa del golpe...
Ver más
03/11/2026 Fútbol Int.
Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel
Proviene de una familia de voleibolistas, pero se inclinó por el fútbol. Se formó en el club Olympic y tras dos...
Ver más
03/11/2026 Fútbol
Pavisic, talento y entusiasmo, da sus primeros pasos en el fútbol profesional
La Liga de Campeones llegará hoy y mañana al ecuador de la primera fase, con los aspirantes al título tratando de...
Ver más
03/11/2026 Fútbol
Choques de alto voltaje en la cuarta jornada de la Liga de Campeones
Doble Click
Ricardo Montaner se presentará en Cochabamba con su gira “El Último Regreso World Tour 2026”, marcando su esperado...
Ver más
03/11/2026 Música
Agenda: El último retorno de Ricardo Montaner a Cochabamba
ELeNos es una obra que retrata la tensión entre el miedo y la dignidad en tiempos de opresión, destacando el papel de...
Ver más
03/11/2026 Cultura
Javier Terán: el papel de la juventud es fundamental en la obra ELeNos
El cantautor, compositor y interprete boliviano, Luis Rico, falleció en las ultimas horas, informó la mañana de este...
Ver más
03/11/2026 Música
Fallece Luis Rico, gran exponente de la canción social y defensor de la democracia
En el marco de sus 35 años en Bolivia, Tigo avanza con la quinta versión del Programa Internacional de Periodismo...
Ver más
01/11/2026 Cultura
Tigo abre una nueva edición del Programa Internacional de Periodismo y suma a creadores de contenido a su programa de formación digital