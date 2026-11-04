Ministro anuncia la socialización del nuevo Código Minero

Economía
ABI
Publicado el 04/11/2026 a las 11h41
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El proyecto del nuevo Código Minero será socializado desde la segunda semana de noviembre en todo el país y a fines del mes se prevé presentarlo a la Asamblea Legislativa, informó el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla.

“Tenemos planificado, a partir de la segunda semana de noviembre, poder estar en diferentes lugares de todos los departamentos de Bolivia haciendo una socialización”, afirmó la autoridad gubernamental.

Indicó que la socialización llegará, por ejemplo, a la ciudad de Potosí, al norte de este departamento, Uyuni y Tupiza, además de las ciudades de La Paz y El Alto.

“Tenemos esa idea de que sea muy conocida, muy social a pesar de la amplia participación que hemos tenido en la redacción, más de 140 expertos, más de 40 instituciones”, resaltó el titular de Minería sobre el documento.

Según la autoridad, el Ministerio de Minería “cumplió una primera etapa de presentación ante legisladores, quienes acompañarán la difusión de la propuesta normativa en sus respectivas regiones, con el propósito de que conozcan su contenido y alcances”.

“Esperamos que a fines de noviembre esté en la Asamblea para su aprobación”, anunció.

El martes, esa cartera de Estado presentó el micrositio oficial del Código Minero, una plataforma digital que pone a disposición de la ciudadanía información sobre el anteproyecto de la nueva normativa minera y habilita un espacio para recibir opiniones, observaciones y sugerencias.

 

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