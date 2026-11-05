Bata continuará comercializando sus productos en Bolivia

Economía
Redacción Central
Publicado el 05/11/2026 a las 8h27
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Tras el cierre de Manufacturas Bolivia (Manaco), la empresa Bata anunció que continuará comercializando sus productos en Bolivia.

“En un momento exigente para la economía nacional y para el sector productivo, Bata ratifica su compromiso con Bolivia”, informó la empresa a través de un comunicado.

Ante la decisión de Manufactura Boliviana S.A de concluir sus operaciones, Bata seguirá presente en todo el país a través de un nuevo licenciatario local, que tendrá a su cargo la comercialización de sus productos.

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