Bata continuará comercializando sus productos en Bolivia

Tras el cierre de Manufacturas Bolivia (Manaco), la empresa Bata anunció que continuará comercializando sus productos en Bolivia.

“En un momento exigente para la economía nacional y para el sector productivo, Bata ratifica su compromiso con Bolivia”, informó la empresa a través de un comunicado.

Ante la decisión de Manufactura Boliviana S.A de concluir sus operaciones, Bata seguirá presente en todo el país a través de un nuevo licenciatario local, que tendrá a su cargo la comercialización de sus productos.