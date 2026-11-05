Inflación de octubre subió 2,07% respecto de septiembre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre de 2026 un incremento de 2,07% respecto de septiembre, impulsado principalmente por el alza de los precios del transporte y algunos alimentos, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este dato, octubre se constituyó en el tercer más inflacionario del año, después de mayo y junio, cuando se registró variaciones de 2,13% y 2,15%, en el contexto de los bloqueos.

El impacto del precio del diésel

Según el INE, el principal factor que explica la subida del IPC en octubre es el transporte en micro, bus o colectivo. Le siguen después alimentos como la cebolla, la papa, el almuerzo, el tomate y la carne de res sin hueso.

En el mes de octubre se registraron incrementos de precios de transporte en diferentes regiones, luego de que en septiembre se eliminó la subvención al diésel.

En contrapartida, el INE identificó reducciones de precios en los quesos, la arveja verde, la vainita, la achojcha, el cepillo de dientes y la cocina a gas.

De acuerdo con el reporte oficial, la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó el 6,03%, mientras que la variación a doce meses llegó al 7,08%.

Potosí, la mayor inflación regional

Según el desglose por regiones, Potosí presentó la mayor variación positiva de precios en octubre, con 3,77%, seguida de Sucre, con 3,43%, y Cobija, con 3,06%.

En el resto de los departamentos, los incrementos fueron de 2,48% en Tarija, 2,31% en la Conurbación Santa Cruz, 2,07% en Trinidad, 2,03% en la Región Metropolitana Kanata, 1,62% en Oruro y 1,53% en la Conurbación La Paz.