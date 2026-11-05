Plata y oro generan 7 de cada 10 dólares adicionales de exportaciones bolivianas

Un análisis de la UAE-FEPC revela que la plata y el oro generaron $us 2.589,8 millones adicionales en exportaciones durante los primeros nueve meses de 2026. El desempeño del sector minero impulsa las ventas externas del país, mientras la concentración del crecimiento plantea desafíos para la diversificación productiva, la inversión y la competitividad nacional.

Las exportaciones bolivianas registraron un crecimiento de 54,43% entre enero y septiembre de 2026, impulsadas principalmente por el incremento de las ventas internacionales de plata y oro. Ambos productos explicaron el 71,22% del aumento total del valor exportado, equivalente a más de siete de cada 10 dólares adicionales generados por el comercio exterior del país respecto al mismo periodo de 2025, según La FEPC.

El resultado fue identificado por la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (UAE-FEPC), mediante el procesamiento de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentado en su Reporte de Coyuntura Económica del 3 de noviembre de 2026, que examina la evolución de las exportaciones e importaciones nacionales y departamentales.

De acuerdo con el estudio, las exportaciones aumentaron de $us 6.680,7 millones en enero–septiembre de 2025 a $us 10.316,9 millones en igual periodo de 2026, según las matrices desagregadas de valor FOB del INE. El crecimiento representa $us 3.636,3 millones adicionales, de los cuales $us 1.494,2 millones corresponden al mineral de plata y $us 1.095,6 millones al oro metálico.

Para la UAE-FEPC, estas cifras muestran dos características del comercio exterior boliviano, de una expansión importante del valor de las ventas internacionales y una elevada concentración de ese crecimiento en productos minero-metalúrgicos. Esta composición incrementa la exposición de los resultados comerciales del país a las variaciones de precios internacionales, la demanda externa y las condiciones de producción de estas actividades.

Más datos

El mineral de plata se posicionó como el principal impulsor del crecimiento exportador nacional, con ventas por $us 2.581,4 millones entre enero y septiembre de 2026, equivalentes al 25,02% del valor total exportado por Bolivia. Su incremento respecto al mismo periodo de 2025 explicó el 41,09% del crecimiento nacional.

El oro metálico alcanzó $us 1.734,6 millones en exportaciones, representando el 16,81% del total y aportando el 30,13% del incremento registrado durante los primeros nueve meses del año.

En conjunto, ambos productos acumularon $us 4.316 millones equivalentes al 41,83% de las exportaciones nacionales.