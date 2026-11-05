Presidente se reúne con Repsol en España para gestionar su próxima visita a Bolivia

Economía
Redacción Central
Publicado el 05/11/2026 a las 9h04
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En medio de la crisis energética que enfrenta Bolivia, ayer, el presidente Rodrigo Paz se reunió ayer en Madrid con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y anunció la visita oficial de la petrolera española a Bolivia.

“Energía para reconstruir Bolivia. En Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, nos reunimos con el presidente de Repsol, Antonio Brufau”, informó el mandatario en sus redes.

Repsol es una gran empresa multinacional de origen español, con sede en Madrid, dedicada al sector energético y petroquímico.

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Opera en toda la cadena de valor de los hidrocarburos (exploración, producción, transporte y refinado de petróleo y gas), además comercializa combustibles, lubricantes, gas licuado, gas natural y electricidad.

“Bolivia retoma su relación con el mundo empresarial y entra en una nueva etapa en hidrocarburos, con certidumbre e inversiones. Y muy pronto, Repsol llegará a nuestro país en visita oficial”, anunció el jefe de Estado.

Junto a una delegación de ministros, Paz se encuentra en Madrid para participar este miércoles y jueves en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, un evento que se celebrará bajo el lema: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

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