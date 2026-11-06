Cámara binacional pide calma a empresarios de Bolivia y Paraguay ante crisis tras dimisión de Santiago Peña

La Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano Paraguaya expresó su solidaridad y pidió calma a los socios de ambos países ante la crisis política que derivó en la renuncia del presidente Santiago Peña.

Mediante un comunicado, la institución recordó que existen relaciones comerciales, inversiones y compromisos financieros que unen a empresas de ambos países, por lo que expresó su respaldo y disposición de acompañamiento en este momento.

“Consideramos fundamental mantener la calma, actuar con prudencia, informarnos a través de fuentes oficiales y evitar decisiones apresuradas, priorizando siempre la confianza y la visión de largo plazo”, sostiene el documento.

La Cámara Binacional expresó su respaldo a los socios, tanto bolivianos como paraguayos, así como a las empresas que mantienen vínculos comerciales y operaciones en ambos países.

Por otro lado, hizo un llamado especial a las entidades financieras que forman parte de la Cámara para que, desde su experiencia y compromiso institucional, puedan fortalecer el asesoramiento y acompañamiento a las empresas y empresarios que requieran evaluar nuevas alternativas financieras, diversificar sus operaciones o encontrar opciones para sus carteras de negocios.

“Creemos que estos momentos nos recuerdan la importancia de trabajar unidos, fortalecer la cooperación y mantener abiertos los canales de diálogo y apoyo entre nuestros países”, señala el comunicado.

En medio de las protestas por la intervención de la entidad financiera Ueno Bank, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, anunció su renuncia, mientras que la Cámara de Diputados decidió someterlo a un juicio político.