Cumbre Iberoamericana: Paz resalta apoyo de la CAF como un socio estratégico de Bolivia

Economía
Redacción Central
Publicado el 06/11/2026 a las 8h09
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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, sostuvo ayer reuniones con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, en el marco de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, en España.

En el encuentro con el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, Paz destacó que ese organismo constituye “un socio estratégico para reconstruir Bolivia”. Asimismo, recordó que fue la primera institución internacional en respaldar al país en esta nueva etapa.

“Avanzamos para concretar la incorporación de su ayuda al Mercosur y ratificamos los apoyos para nuestros acuerdos con Chile. Seguimos trabajando juntos para que la integración se convierta en obras y desarrollo para los bolivianos”, manifestó el mandatario sobre la reunión.

Paz además se reunió con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, con quien abordó temas relacionados con la cooperaciónde  la Unión Europea.

“Seguimos fortaleciendo la relación con la Unión Europea en energía limpia, inversión y cuidado del medio ambiente. Lo verde llama a lo verde, y Bolivia tiene con qué ser parte de la nueva economía”, señaló.

El mandatario participó el miércoles 4 y este jueves 5 de noviembre en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, junto con una delegación de autoridades bolivianas. El encuentro se desarrolla bajo el lema: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y el mundo”.

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El presidente propuso crear un Centro Iberoamericano del Pensamiento Estratégico y de Seguridad en Bolivia en la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que fue construida en San Benito, e Cochabamba e inaugurada en 2014.

En este contexto, el primer mandatario advirtió de un “recrudecimiento del crimen organizado” y, por ello, se determinó el despliegue de policías y militares en las cinco fronteras. Sin embargo, la amenaza ya no es un problema puramente local: sus ondas de choque impactan de lleno en el escenario internacional.

Y es que el Gobierno ha adoptado una postura firme frente al “narcoterrorismo” y lo categoriza como una de las principales amenazas institucionales, económicas y de seguridad del país.

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