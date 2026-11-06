Manaco ratifica su cierre de operaciones por pérdidas acumuladas

Manufactura Boliviana S.A., informó este viernes que "ratifica la decisión de cerrar definitivamente sus operaciones industriales, que fue comunicada públicamente. Es una determinación difícil, sustentada en la realidad de las cifras y en las condiciones que han hecho inviable la continuidad de la producción".

A través de un comunicado público señaló lo siguiente:

"Somos conscientes del impacto que esta decisión tiene en nuestros trabajadores y sus familias. Por ello, hemos anunciado el pago total de los beneficios sociales y un paquete adicional en reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y los años de trabajo de quienes han sido parte de la empresa.

Hablamos desde la realidad de las cifras, pero, sobre todo, desde la responsabilidad de afrontar esta etapa con claridad, respeto y compromiso con nuestros trabajadores. Esa responsabilidad también exige brindar información precisa sobre el cierre y el proceso de finalización de la relación laboral.

En ese sentido, hacemos un llamado para que la información que se transmita a los trabajadores sea real, completa y verificada. Cada trabajador merece contar con elementos ciertos para comprender el proceso y tomar decisiones informadas, sin versiones que generen confusión o expectativas sin sustento.

Agradecemos el entendimiento de los más de 100 trabajadores que, hasta el momento, ya se han acercado a la empresa para avanzar en el proceso de finalización de su relación laboral y el pago inmediato de sus beneficios sociales y del paquete adicional anunciado. Respetamos las inquietudes de cada persona y reiteramos nuestra disposición a atenderlas de manera directa.

Invitamos a los trabajadores que aún no se han acercado a recibir el pago total e inmediato de sus beneficios sociales y el paquete adicional de reconocimiento anunciado. Nuestro equipo está disponible para despejar sus dudas, acompañar cada paso con respeto y transparencia, para que puedan tomar una decisión informada y avanzar con certeza en este proceso.

Como lo hemos hecho hasta ahora, mantendremos abiertos los canales de comunicación con nuestros trabajadores para acompañarlos durante este proceso".