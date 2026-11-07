Anuncian que el precio del pan subirá a Bs 1 desde el lunes en Cochabamba

Economía
AGENCIAS
Publicado el 07/11/2026 a las 14h31
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La Federación de Panificadores de Cochabamba anunció hoy que determinó incrementar el precio del pan a Bs 1 por unidad a partir de este lunes 9 de noviembre, tras un ampliado en el que las bases aprobaron la medida por decisión unánime, según un reporte de Unitel.

El dirigente de los panificadores, José Mamani, , informó que el nuevo precio se aplicará en todas las panaderías del departamento que están afiliadas al sector.

Asimismo, explicó que la venta por mayor en las panaderías tendrá un precio de 85 centavos la unidad, para que los comerciantes puedan entregar el producto al consumidor final en Bs 1.

El dirigente aclaró que se mantendrá el mismo peso del producto, por lo que el cambio será únicamente en el precio.

Entre las principales razones de esta determinación se encuentra el incremento en el costo de los insumos utilizados para la elaboración del pan, situación que llevó al sector a tomar la decisión de ajustar el precio de venta, argumentó el dirigente.

Los panificadores se reunieron este sábado 7 de noviembre en un ampliado de emergencia.

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