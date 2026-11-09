Fencomin quiere detener socialización del borrador del Código Minero

Josué Caricari, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), pidió al presidente Rodrigo Paz paralizar la socialización del anteproyecto de nuevo Código Minero y destituir al ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca. El sector reclama por no haber sido incluido en la formulación de esa propuesta normativa.

“Estamos pidiendo que paralicen la socialización de este (anteproyecto de) Código Minero al presidente y convoque a los tres actores (...) y asimismo por esa falta de respeto hacia una federación y a la minería en Bolivia la destitución del ministro de Minería”, manifestó Caricari desde Potosí.

En proceso

El Gobierno inició con la socialización de un borrador del Código Minero apoyado por las brigadas parlamentarias y se prevé que para finales de noviembre entreguen la versión final a la Asamblea Legislativa.

El dirigente cuestionó que la propuesta haya sido elaborada sin la participación de Fencomin y advirtió que algunos de sus artículos podrían afectar la continuidad de las cooperativas y poner en riesgo miles de fuentes de empleo.

También rechazó la convocatoria a una cumbre minera de la que, según aseguró, fueron marginados.

“En estado de lucha”

Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí, Óscar Ricardo Chavarría, anunció que las cooperativas del sector se declararon en estado de lucha y emergencia.

Asimismo, Chavarría convocó a una marcha para las 8:00 de este martes de feriado en Potosí, en rechazo al Código Minero y a los decretos del Gobierno, y anunció que no participarán en el desfile por el aniversario departamental.

Aporte al país

La minería privada empresarial aportó el 58% de las regalías mineras recaudadas en Bolivia durante 2025, frente al 35% de las cooperativas, aunque estas últimas concentraron la mayor participación en el valor de la producción de minerales, según datos oficiales.

Asimismo, las cooperativas mineras aportan alrededor del 0,2% al 0,5% del total de los impuestos nacionales generados por esa actividad económica, a pesar de concentrar cerca del 58% del valor de la producción de minerales del país (especialmente en la explotación aurífera).