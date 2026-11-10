La ANH asegura que el precio el diésel se mantiene en Bs 17,95 el litro

Economía
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Publicado el 10/11/2026 a las 9h18
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aclaró, a través de un comunicado, que el precio del diésel se mantiene en Bs 17,95 el litro en todo el territorio nacional.

"La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) desmiente las publicaciones difundidas recientemente en redes sociales sobre una supuesta modificación del precio del Diésel Oil y aclara que el precio final regulado se mantiene en Bs 17,95 por litro", señala el texto.

Asimismo, la ANH aclaró que emitió la Resolución Administrativa RAN-ANH-DJ-UGJN N° 0048/2026, "que reglamenta la aplicación de las modificaciones establecidas en la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 5764, de 5 de noviembre de 2026" y no implica un incremento en los costos del carburante.

"La ANH continuará realizando tareas de control y fiscalización para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la comercialización de hidrocarburos", añade el comunicado y pide a la población "informarse a través de los canales oficiales de esta entidad".

La nueva Resolución de la ANH establece nuevos parámetros para el cálculo del precio del combustible.

La metodología dispone que el precio referencial (PR) se determine a partir del promedio de las últimas 100 cotizaciones efectivamente publicadas por Argus Media, agencia internacional especializada en información y evaluación de precios de mercados de energía y materias primas, cuyas publicaciones son utilizadas en operaciones comerciales y contratos internacionales.

El segundo cambio está relacionado con el tipo de cambio: para expresar el precio final regulado del diésel en bolivianos por litro se utilizará el promedio del tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) durante el periodo en que se registraron las cotizaciones tomadas en cuenta para calcular el precio de referencia.

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