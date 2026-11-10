Avión de Ecojet aterriza en Potosí y garantizan $us 25 millones para la nueva terminal

Con motivo del 216 aniversario de Potosí, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora aterrizó en el Aeropuerto Internacional Capitán Nicolás Rojas en el avión de la aerolínea privada Ecojet como parte del primer vuelo exploratorio. Anunció la inversión para la nueva terminal.



“Es un día histórico, un día de festejo y qué mejor día que este 10 de noviembre para que hagamos esto luego de 71 años; estamos casi a 4.000 metros de altura, tiene una pista muy buena de 4.000 metros y ahora tenemos que trabajar en lo que el lado tierra, la torre de control y lo que es una nueva terminal, se garantiza los 25 millones de dólares”, afirmó Zamora.



Explicó que, el aeropuerto operará con la antigua terminal y luego de que se cumplan los requerimientos técnicos y se tenga el derecho propietario, el Gobierno central conseguirá los recursos para la nueva terminal. Dijo que hay avances con Fonplata.



“Esa es la buena noticia. No podemos dejar este gran proyecto sin esa inversión, ya estamos invirtiendo en el Aeropuerto Internacional de Uyuni, en lo que es lado aire, lado tierra, en una nueva terminal; estamos invirtiendo en Tarija y a Potosí no los vamos a dejar sin una nueva terminal, pero, paso a paso, sin promesas y con verdades”, remarcó.



En el vuelo también llegaron accionistas de Ecojet y autoridades de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), que aportó con el acompañamiento técnico. El trabajo comprende su participación en la inspección técnica y la coordinación con la Gobernación de Potosí en la logística y la asignación de personal especializado para atender los servicios requeridos para esa operación.