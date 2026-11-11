Paz anuncia un paquete inicial de 250 millones de euros de Alemania para cuidar los bosques y el agua de Bolivia

El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció que Bolivia avanzó en un paquete inicial de financiamiento cercano a los 250 millones de euros con la alemana KfW, como resultado de las gestiones que desarrolla en el marco de la COP31 para atraer recursos, inversiones y cooperación internacional.

"Acabamos de hablar con la KfW de Alemania y cerrar un paquete inicial de cerca de 250 millones de euros para Bolivia", informó.

Luego, en su cuenta de X indicó que "Bolivia busca nuevas oportunidades con Alemania".

"Nos reunimos con Brigitte Réthier, miembro de la Junta Directiva del KfW, el banco alemán de desarrollo, y responsable de su cooperación financiera con los países en desarrollo", indicó.

"Bolivia quiere abrir una nueva etapa con el KfW, con financiamiento para cuidar nuestros bosques, nuestra agua y nuestra energía, e impulsar la inversión privada que genere empleo para nuestra gente", añadió.

Paz destacó en ese marco que "volvemos a ser un país confiable para invertir".

Reuniones

El mandatario destacó que su agenda contempla reuniones con gobiernos, organismos financieros, fundaciones e instituciones, además de encuentros con autoridades como el emir de Qatar y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Lo importante no solo son estas reuniones a nivel de gobierno, sino en las instituciones y fundaciones", sostuvo.

Señaló que el país tiene una riqueza natural que debe ser reconocida y valorada internacionalmente, especialmente por su aporte hídrico a Sudamérica.

"Somos una suerte de corazón en el centro de Sudamérica que bombea agua, agua, agua, agua. Y el agua significa para otras naciones vida. No solo vida para nosotros, sino vida para Brasil, para Argentina, Uruguay, Paraguay", afirmó, en referencia a las cuencas Amazónica y del Plata.

"Eso hay que presentar al mundo para que el mundo cuide junto a nosotros y eso signifique recursos, ingresos para el desarrollo de nuestra nación", manifestó.

En ese sentido, explicó que la conservación ambiental debe traducirse en beneficios para los pueblos indígenas, las comunidades, los departamentos y los municipios. "Aquellos que se atreven a apostar por el medio ambiente tendrán un retorno", remarcó.

Además, el jefe de Estado destacó que su participación en la COP31 apunta a posicionar al país, gestionar financiamiento y convertir la conservación de sus recursos naturales en oportunidades económicas para el país.

"Más de 20 años no se hizo este trabajo y ahora estamos presentando Bolivia, no una Bolivia de izquierda a derecha, una Bolivia que tiene enormes atributos y que tiene un futuro de mediano y largo plazo extraordinario", finalizó.