Bolivia logra paquete inicial de 250 millones de euros para bosques

Economía
Redacción Central
Publicado el 12/11/2026 a las 9h34
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El presidente Rodrigo Paz anunció ayer el cierre de un paquete inicial de financiamiento cercano a los 250 millones de euros tras sostener una reunión con directivos del banco alemán de desarrollo KfW.

El acuerdo se concretó en el marco de su participación en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en Antalya, Turquía, según un reporte de la Unidad de Comunicación.

“Acabamos de hablar con la KfW en el Banco de Desarrollo del Estado alemán y cerraron un paquete inicial de cerca de 250 millones de euros para Bolivia”, manifestó el primer mandatario en una entrevista con Bolivia Tv.

El presidente destacó que este desembolso responde a una estrategia de apertura internacional y de recuperación de la confianza en Bolivia de parte de organismos financieros, gobiernos y fundaciones.

Además de las gestiones con Alemania, el presidente informó que mantuvo diálogos de alto nivel con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, destacando el peso económico de los mercados árabe y asiático, y con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien comparte agenda y paneles en la cumbre climática.

Corazón hídrico

Paz Pereira subrayó que su administración busca posicionar a Bolivia en el escenario mundial por su gran riqueza natural en ecosistemas y no por divisiones ideológicas, de dos décadas de aislamiento, política aplicada durante 20 años de gobiernos del MAS. En ese sentido, resaltó el papel estratégico del país como regulador hídrico de Sudamérica.

“Somos entre la cuenca amazónica y la del Plata una suerte de corazón en el centro de Sudamérica que bombea agua, y agua significa vida no solo para nosotros, sino para Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. No solo tenemos el reservorio más grande de litio, sino el reservorio de agua dulce del mundo”, remarcó.

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