Sin mencionar la gasolina basura, Blanco afirma que pusieron fin a la "anarquía en los combustibles"

Economía
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Publicado el 13/11/2026 a las 8h48
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El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó que el Gobierno puso fin a la "anarquía en los combustibles" durante su primer año de gestión. En su informe de evaluación destacó las medidas adoptadas para reorganizar el sector, aunque no hizo referencia al caso de la gasolina de mala calidad que afectó a transportistas.

"Dejamos atrás la improvisación para construir una patria fundada en tres pilares: orden, prosperidad y modernidad. Orden porque pusimos fin a la anarquía en los combustibles", manifestó Blanco durante su exposición.

El ministro defendió la eliminación de la subvención a la gasolina y el diésel, mediante los decretos supremos 5503 y 5516. Sostuvo que la medida permitió eliminar los incentivos al contrabando, generar ingresos adicionales para el Estado y beneficiar a las regiones mediante regalías e IDH.

También destacó la habilitación de la importación privada de combustibles, la compra directa de petróleo crudo para las refinerías y el libre acceso a la infraestructura de almacenamiento. Aseguró que las empresas estatales del sector continúan bajo propiedad del Estado y que ningún activo estratégico fue privatizado.

En cuanto a la situación institucional, recordó que YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fueron intervenidas temporalmente por 180 días. Añadió que se realizan auditorías, se presentaron denuncias por presuntos hechos de corrupción y se impulsa la reestructuración de las empresas del sector.

Como parte de las medidas de austeridad, Blanco señaló que el Ministerio redujo en un 20% el monto total de su planilla salarial y en alrededor de un 10% el gasto corriente.

También destacó los avances en los proyectos de leyes de hidrocarburos, litio, electricidad y energías verdes, además de una cartera de financiamiento internacional superior a los 756 millones de dólares para el sector eléctrico.

En materia de recuperación de la producción nacional, destacó el inicio de la perforación de los pozos Junín-9D y Montecristo-9, en Santa Cruz.

Para el segundo año, anunció que el Gobierno buscará garantizar el abastecimiento continuo de combustibles en los nueve departamentos, concluir los proyectos hidroeléctricos de Ivirizu y Miguillas e impulsar la generación de energía solar. 

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