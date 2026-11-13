Soya mueve $us 3.500 millones al año y explica el crecimiento agrícola boliviano, revela estudio

“Durante 50 años, la soya pasó de ser una alternativa de bajo riesgo frente a la crisis del algodón a convertirse en uno de los pocos motores que ha sostenido el crecimiento del sector agrícola”, señaló Hugo Rodríguez, economista y ejecutivo de análisis sectorial del Centro Boliviano de Economía (Cebec), el centro de investigación económica de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), que presentó el estudio “Un Grano de Oro en la Historia: Contribución del Cultivo de la Soya a la Economía Boliviana”.

Según el reporte de la institución, la publicación es el resultado de un trabajo de recopilación de información que comenzó el año pasado, tras cumplirse 50 años de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y de la incursión del cultivo de soya en Bolivia, de la mano de agricultores emprendedores en Santa Cruz.

Consta de 58 páginas y se construyó con series oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 1988 y 2025 y matrices de insumo-producto, una metodología técnica estándar utilizada por bancos centrales y organismos multilaterales para medir cadenas productivas.

El trabajo revela que cada año, la cadena moviliza en promedio 3.500 millones de dólares en la economía boliviana, con una inversión directa en campo de más de 1.200 millones de dólares anuales, que supera los 1.800 millones de dólares si se contabiliza toda la rotación de cultivos; además de una red de infraestructura con más de 300 silos con capacidad conjunta para almacenar más de 3,6 millones de toneladas.

El documento que mide el aporte de la cadena productiva de la soya al crecimiento económico del país, se presentó en instalaciones de Cainco ante representantes de instituciones económicas, académicas y gremiales. Apunta que la cadena de la soya representa en promedio el 51% del crecimiento del sector agrícola entre 1988 y 2025, una cifra que sube a 70% si se suman sus cultivos de rotación como el maíz, sorgo, trigo y girasol, y que además aporta el 10% al crecimiento del Producto Interno Bruto del país en los últimos 45 años.

El complejo oleaginoso mantiene, a su vez, un superávit comercial estructural desde hace dos décadas, con un saldo positivo que superó los $us 1.000 millones anuales durante el último quinquenio. Esto porque las exportaciones de soya y sus derivados se multiplicaron casi cinco veces entre 2000 y 2025, y hoy más de siete de cada 10 toneladas se destinan a la exportación.