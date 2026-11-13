YPFB tiene un plan para reactivar el sector hidrocarburos

Ante la reducción sostenida de la producción de hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó un plan de exploración y explotación que apunta a recuperar los volúmenes de producción, incorporar nuevos recursos y posicionar a Bolivia como un actor estratégico en la integración energética sudamericana.

“Tenemos un plan para reactivar el sector, ¿qué necesitamos para eso? Un marco regulatorio que permita promover la inversión y que reactive la curva (de producción descendente). Hemos sido bendecidos no solo con el potencial hidrocarburífero que tenemos, sino con la ubicación geográfica”, afirmó el vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, Jorge Ríos Urquidi, durante la presentación del plan.

El alto funcionario explicó que la propuesta parte de un diagnóstico sobre la situación del sector, pero también de las oportunidades que todavía tiene el país para reactivar la actividad hidrocarburífera.

Caída en la producción

Ríos señaló que Bolivia pasó de producir alrededor de 60 millones de metros cúbicos de gas natural por día en 2014 y 2015 a cerca de 25 millones en la actualidad, una caída que atribuyó a la declinación de los principales campos productores.

Las proyecciones técnicas de YPFB muestran una tendencia decreciente en la producción asociada a las reservas actualmente disponibles.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, para 2030 la producción nacional podría equipararse con la demanda interna. Ante las advertencias de que, desde ese año, el país podría enfrentar dificultades para abastecer de gas al mercado interno, Ríos sostuvo que ese escenario no es completamente correcto.

Exploración y explotación

Explicó que el plan contempla dos modelos de negocio complementarios. El primero corresponde a la exploración y explotación, con el propósito de incrementar las reservas y la producción mediante nuevas inversiones, incorporación de tecnología, desarrollo de recursos contingentes y exploración de nuevas áreas.

En ese sentido, Ríos indicó que es necesario incorporar los recursos contingentes, es decir, hidrocarburos que ya fueron descubiertos, pero que todavía no pueden pasar a producción debido a contingencias técnicas, económicas, comerciales o contractuales.

YPFB estima que el país cuenta con alrededor de 0,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas de venta recuperable en esta categoría. Su conversión en producción dependerá de la maduración de los proyectos, las perforaciones e intervenciones de pozos, el desarrollo de campos y la infraestructura necesaria.

La estatal también cuenta con un portafolio de 15 prospectos de exploración, con proyectos definidos por YPFB y empresas operadoras, que concentra recursos recuperables estimados en 10 TCF. Luego del ajuste por riesgo geológico, el volumen alcanza aproximadamente 3 TCF.

A ello se suma un portafolio de oportunidades en etapa temprana de madurez, denominado Leads en Áreas Reservadas a favor de YPFB, con recursos estimados en 8 TCF que, ajustados por riesgo geológico, representan alrededor de 2 TCF. Ambos portafolios constituyen oportunidades para fortalecer las reservas y la producción en el mediano y largo plazo, aunque su materialización dependerá de los resultados de la perforación exploratoria y de su viabilidad técnica y económica.

La autoridad también destacó la importancia de intensificar las actividades exploratorias para ampliar la frontera hidrocarburífera e incorporar nuevas reservas, además de recuperar el potencial de los campos maduros, tanto en petróleo como en gas natural. Entre las oportunidades mencionó el pozo Domo Oso.

Integración energética

El segundo modelo apunta a fortalecer la integración energética regional. Para ello, Bolivia busca aprovechar sus aproximadamente 8.700 kilómetros de infraestructura de ductos, su ubicación geográfica y su experiencia en el transporte y comercialización de hidrocarburos.

La propuesta contempla mejorar la interconexión de mercados, optimizar el uso de la infraestructura existente y facilitar los flujos regionales de gas y otros energéticos, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio, seguridad energética e ingresos para el país.