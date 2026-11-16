La AJAM denuncia que un grupo armado resguarda actividades mineras fuera de la ley en Potosí

El director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera(AJAM), Jaime Sanabria, alertó de la presencia de un grupo armado de extranjeros que estaría junto a actividades mineras en Chipihuayco, en la provincia Modesto Omiste de Potosí, por lo cual anunció acciones contundentes.

“Entiendo que nuevamente este grupo ha vuelto y tiene un grupo armado de súbditos colombianos y están amedrentando (a los comunarios). Tenemos ya las acciones penales, todo está en curso y nosotros seguramente en coordinación con el Ministerio Público y las autoridades de seguridad del Estado, vamos a asumir una acción más contundente para neutralizar estos grupos”, dijo esta semana la autoridad de la AJAM.

Tierras ricas en oro

De acuerdo con el reporte del lugar, se trataría de avasallamientos de tierras ricas en oro. El director nacional de la AJAM, Jaime Sanabria, recordó que tenían anteriormente una denuncia sobre esta área minera en Chipihuayco donde, en una primera inspección, no los dejaron ingresar y habían detectado grupos armados.

“Posteriormente a eso nosotros hemos hecho una segunda intervención con el grupo táctico y hemos logrado ingresar al área minera”, indicó Sanabria.

Asistenca de las FFAA

Consultado si podrían solicitar la ayuda de las Fuerzas Armadas, el director de la AJAM manifestó que evalúan la situación.

“Estamos haciendo una evaluación del área y de los riesgos. Y obviamente de ser necesario, si no es suficiente el contingente policial que se pueda desplegar, vamos a pedir también el apoyo de las fuerzas armadas como lo hemos hecho en muchas otras regiones”, comentó.

Finalmente adelantó creo que los próximos días se tomarán las acciones, sin precisar día y hora, justamente por cuestiones de seguridad.

La primera intervención

“Más de 50 personas realizando labores simultáneas de extracción aurífera, más de una decena de pozos abiertos en un cerro y una poza artificial para la concentración de mineral fueron identificados por la AJAM, durante una intervención en el sector de Chipihuayco, municipio de Villazón, provincia Modesto Omiste de Potosí”, el 29 de octubre recién pasado, informa una publicación en la página web de esa instancia reguladora.

“La intervención fue activada a partir de denuncias que alertaban sobre actividades extractivas y estuvo marcada por hechos de extrema gravedad: según el informe, los funcionarios recibieron amenazas de ser rociados con gasolina y prendidos fuego”, agrega la AJAM.

También se identificaron más de 30 motocicletas utilizadas para trasladar a los trabajadores y, mediante un sobrevuelo con dron, una poza artificial destinada a la concentración del mineral.

El informe de inspección fue remitido a la Dirección Nacional para impulsar las acciones administrativas y penales correspondientes, incluidas las investigaciones por las amenazas contra los funcionarios.