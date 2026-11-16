Ministerio de Hidrocarburos: "No existe ninguna fecha para levantar la subvención a la gasolina"

Economía
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 16/11/2026 a las 9h13
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El Ministerio de Hidrocarburos publicó este lunes un comunicado en el que remarca que "no existe ninguna fecha para levantar la subvención a la gasolina".

"El Ministerio de Hidrocarburos y Energías tiene a bien informar a la opinión pública que no existe ninguna fecha establecida para levantar la subvención a la gasolina, descartando categóricamente las versiones que señalan al 12 de enero como un plazo límite para asumir dicha medida", señala el documento.

El comunicado surge luego de que Sebastián Daroca, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), anunciara esa fecha de 2027 como el plazo para levantar el subsidio.

"La gasolina, básicamente, hay una línea ya establecida que debe liberarse hasta el 12 de enero del próximo año. Estamos ya llegando a esa fecha, y tenemos que ir preparando también al país para ello", dijo en una entrevista con Asuntos Centrales..

El Ministerio de Hidrocarburos aseguró que "el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira no ha tomado ninguna determinación respecto a una modificación o eliminación de la subvención a este carburante, ni para el 12 de enero ni para ninguna otra fecha".

"Esta cartera de Estado exhorta a la población y a los actores económicos a mantener la calma, evitar la especulación y guiarse únicamente por los canales oficiales", se señala en la parte final del comunicado.

El presidente de YPFB explicó que en el nuevo presupuesto 2027 no debería haber un monto para seguir subvencionando la gasolina, aunque sí para otros combustibles que todavía se van a subvencionar, como el caso del GLP.

"Hay otros combustibles que todavía se van a subvencionar, por ejemplo, el caso del GLP. Entonces, sí tiene que haber un presupuesto en el Tesoro para cubrir esa subvención que se hace a través de YPFB", señaló y anunció medidas para los sectores vulnerables.

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