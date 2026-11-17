La Sala Primera del Tribunal Agroambiental rechazó la medida cautelar de suspensión temporal del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso-X3, ubicado en el área San Telmo Norte, y ratificó que se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

A través de un comunicado, se informó que el fallo declaró infundados los recursos presentados por terceros dentro de la Acción Ambiental Precautoria promovida por la Defensoría del Pueblo en enero de 2026 contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, el Viceministerio de Medio Ambiente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras Bolivia S.A.

El proceso judicial dispuso inicialmente la suspensión temporal de los actos de ejecución material del proyecto de perforación exploratoria del pozo Domo Oso-X3, en el área San Telmo Norte.

Se ratifica otro fallo

Uno de los fundamentos del reciente fallo fue ratificar que el proyecto se encuentra fuera de la Reserva de Tariquía, tal como había establecido anteriormente el juez agroambiental de Entre Ríos.

El Tribunal Agroambiental también dispuso medidas adicionales bajo los principios de prevención, precaución y no regresión ambiental. Entre ellas figura la aplicación de un plan de monitoreo ambiental reforzado y continuo que incluya el control de la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad, el ruido y las emisiones.

La resolución establece también la coordinación interinstitucional para la gestión de riesgos hidrológicos y la presentación de informes semestrales ante el Tribunal Agroambiental sobre el cumplimiento de las medidas dispuestas.

Según el comunicado, el Ministerio de Hidrocarburos, la Autoridad Ambiental Competente y la empresa operadora cumplirán estas disposiciones de manera sistemática y permanente.

El pronunciamiento judicial agota la vía ordinaria agroambiental y permite continuar con el proyecto Domo Oso-X3, que, de acuerdo con el comunicado, podría incorporar entre 2 y 4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural a las reservas del país.