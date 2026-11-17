El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo N.º 5775, que establece mecanismos excepcionales para el reajuste de precios de materiales de construcción, maquinaria, equipos y Diésel Oíl en los contratos de obras públicas.

La medida busca garantizar la continuidad de los proyectos de inversión pública frente al incremento de los costos de los principales insumos del sector de la construcción, según un reporte del Ministerio de Obras Públicas.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, impulsó esta normativa para responder a las dificultades económicas que atraviesa el sector y evitar la paralización de obras. “¿Para qué? Para que no se paralicen obras; se aplicará a materiales de construcción, maquinaria, equipos y al diésel. Y esto viene con una fórmula, para no estar haciendo decreto sobre decreto”, explicó.

El ministro señaló que el reajuste responde a una demanda de las Cámaras de Construcción y de los sectores afectados por el incremento de costos. La disposición establece un mecanismo técnico que permitirá actualizar los precios de los insumos sin necesidad de emitir nuevas normas para cada variación. “Este decreto lo pedían las Cámaras de Construcción y todos los que estaban afectados”, manifestó Zamora.

El Decreto Supremo establece dos modalidades de reajuste según el plazo inicial de los contratos. Para las obras con una duración menor o igual a 540 días calendario, se permitirá actualizar los precios unitarios de materiales, maquinaria y equipos. En los contratos con plazos superiores a 540 días se aplicará una fórmula polinómica que permitirá ajustar los costos de hasta siete insumos críticos, considerando aquellos que tengan una incidencia significativa en el monto total del proyecto.

La norma también autoriza la otorgación de anticipos adicionales o el pago por materiales en bodega, como alternativas para facilitar la adquisición de insumos necesarios para las obras. En esta última modalidad, las entidades públicas podrán pagar hasta el 80% del costo de los materiales adquiridos, mientras que el 20% restante será cancelado una vez que estos sean colocados en obra. Asimismo, contempla el incremento de los montos de los contratos de supervisión técnica cuando exista el respaldo técnico, financiero y legal correspondiente.

“Este gobierno escucha y actúa. El decreto de reajuste de precios es una acción que está tomando el Gobierno Nacional ante la elevación del precio del diésel que también tiene sus repercusiones en los materiales de construcción”, afirmó Zamora. Los mecanismos podrán aplicarse a contratos en ejecución y a aquellos que todavía no cuenten con orden de proceder, mediante contratos modificatorios que podrán suscribirse hasta el 31 de diciembre de 2027. El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tendrán a su cargo la socialización de la normativa.