El Ministerio de Hidrocarburos y Energías y Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), informaron el pasado viernes que urge la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos para reactivar el sector petrolero, lo que permitirá una inversión inmediata de $us 440 millones para extraer gas natural y petróleo/o líquidos de reservorios ya descubiertos; y una inversión adicional de $us 1.660 millones en la exploración de reservorios no descubiertos. La inversión total sería de $us 2.100 millones.

La información fue proporcionada por el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco y el presidente de la petrolera estatal, Sebastián Daroca, luego que señalaron que las reservas probadas de gas natural de Bolivia cayeron a 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF), el nivel más bajo registrado en 20 años.

“No es que Bolivia se ha quedado sin gas. Bolivia se ha quedado sin inversión. Tenemos el gas suficiente para cubrir nuestra demanda y para seguir exportando, pero si no hacemos nada, el declinamiento de los campos va a hacer que en 2030 necesitemos ya importar”, dijo Daroca.

Pero ese pronóstico negativo puede cambiar radicalmente, y Bolivia, en vez de importar gas natural desde el 2030, con una inversión en “exploración intensiva”, más bien podría contar con una producción que permitiría abastecer al mercado nacional, e incluso exportar hasta el año 2046, es decir, durante 16 años.

Plan de exploración

El ministro Blanco y el presidente de YPFB enfatizaron que el paso inicial es contar con una nueva ley de hidrocarburos, porque sólo un nuevo marco normativo podrá generar cinco efectos positivos en el sector, que serán: un modelo nuevo de desarrollo en hidrocarburos, dar seguridad jurídica a las inversiones, transformar el rol de la petrolera estatal, impulsará la exploración y reposición de reservas y fortalecer la integración energética regional.

YPFB presentó el plan de exploración petrolera para evitar que las reservas probadas caigan más aún, lo que podría generar una grave crisis energética, expresada en la posibilidad de que el país importe gas natural desde el año 2030.

YPFB detalló que existen 15 prospectos (zonas o lugares) donde puede realizarse exploración. De igual forma existen 17 estudios de áreas reservadas: 7 en ejecución de estudio precontractual, 3 en gestión para suscripción y autorización de estudios, 1 área en negociación de contrato de servicios petroleros y 6 en gestión de nuevos.