PIL Bolivia informó que sus trabajadores sindicalizados iniciaron este lunes un paro total que afecta sus plantas de producción en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, así como varios centros de distribución, afectando a toda la cadena de valor lechera.

“La empresa considera esta medida totalmente injustificada, ya que PIL Bolivia cumple de manera puntual con todas sus obligaciones y la normativa laboral vigente. Asimismo, la compañía lamenta la desinformación generada por dirigentes sindicales, que han señalado que se habrían producido despidos masivos, lo que no corresponde a la verdad”, se lee en un reporte de prensa.

La situación se origina en la necesaria decisión de cierre de dos áreas en la planta de Warnes, en Santa Cruz: mantenimiento vehicular y recolección de leche cruda, que ya funcionan con un modelo de servicio más eficiente en La Paz y Cochabamba desde hace más de una década.

Entre ambas áreas suman 14 puestos de trabajo. De este total, 10 trabajadores ya se acogieron al paquete de beneficios ofrecido por la compañía, cuyas condiciones económicas superan lo que establece la Ley.

La compañía explicó dicha decisión en cuatro reuniones con la dirigencia sindical, los días 28 de octubre y 5, 11 y 12 de noviembre. En ellas, expuso los fundamentos operativos, financieros y administrativos, presentando alternativas para los trabajadores directamente involucrados, las cuales fueron aceptadas por la mayoría de ellos, excepto cuatro personas.

El paro afecta a toda la cadena de valor, desde los productores lecheros hasta los consumidores bolivianos, al comprometer el normal desarrollo de las operaciones de acopio, producción y distribución en un entorno ya desafiante.

Por cada día de paro, PIL Bolivia deja de acopiar 840.000 litros de leche cruda al día, es decir Bs 5,1 millones de pérdida diaria para los productores, que suman más de 5.000 familias en todo el país.

“Sobre el punto, cabe recordar que los 53 días de bloqueo registrados entre mayo y junio de este año impidieron el acopio de aproximadamente 7,5 millones de litros de leche y redujeron la capacidad de abastecimiento oportuno al mercado del 96% al 81%”, subrayó la empresa.

La firma resaltó que su prioridad, en todo momento, es garantizar la continuidad de las operaciones, el acopio de leche y el abastecimiento a los mercados, manteniendo abiertos los espacios de diálogo. La compañía informará oportunamente sobre cualquier novedad a través de sus canales oficiales.