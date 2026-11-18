El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas destacó que, a octubre del presente año, la inflación de Bolivia bajó a 7,08%, respecto a noviembre de 2025, y el país salió del top 10 de economías con mayor alza de precios del mundo.

“A octubre de 2026, la inflación se redujo a 7,08%, lo que representa una disminución de 13,32 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2025, cuando alcanzó el 20,96%. El país también dejó de figurar entre las 10 economías con mayor inflación del mundo”, explicó esa cartera de Estado en sus redes sociales.

Según el Ministerio de Economía, este avance representa para las familias bolivianas: menor presión sobre los precios, mejores condiciones para la estabilidad económica y un esfuerzo permanente por proteger la economía de los hogares.

“Bolivia registra una menor inflación y avanza hacia la estabilidad económica (…). El Gobierno nacional continúa trabajando para consolidar la estabilidad económica y generar mejores condiciones para las familias bolivianas”, aseguró.

Las 10 economías con mayor inflación mundial son: Venezuela con 465,6%, Irán 87,9%, Argentina 33,1%, Turquía 29,8%, Malawi 20,0%, Líbano 16,7%, Haití 16,4%, Ruanda 15,9%, Sierra Leona 15,7% y Nigeria 15,4%.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el país registró una variación mensual positiva de 2,07% en octubre de este año, respecto a septiembre. Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó el 6,03%, mientras que la variación a 12 meses se situó en 7,08%.

La inflación se entiende como el incremento de los precios de los bienes y servicios de una economía en un período respecto a uno anterior; el fenómeno contrario, es decir, la disminución de los mismos precios, se denomina deflación. El IPC es el más conocido y el más utilizado para medir la inflación.