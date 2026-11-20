A través del Decreto Supremo N° 5778, el Gobierno autorizó ampliar hasta Bs 9.000 millones el techo de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) asignados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La medida busca cubrir el diferencial de costos por la importación de petróleo crudo y asegurar el abastecimiento de carburantes en todo el país.

La norma, aprobada en Consejo de Ministros el 19 de noviembre, modifica por tercera vez la Disposición Adicional Quinta del Decreto Supremo N° 5652 (de julio de este año). Inicialmente, el fondo autorizado era de Bs 1.000 millones; luego subió a Bs 2.000 millones en agosto (DS 5683) y escaló a Bs 6.000 millones en septiembre (DS 5705), hasta alcanzar el nuevo límite de Bs 9.000 millones.

Según los considerandos del decreto, la ampliación responde a la necesidad de mantener las medidas de estabilización de precios de los productos derivados del petróleo en la actual coyuntura económica.

Control y desembolso ágil

El Artículo Único del Decreto Supremo 5778 establece que la entrega de estos recursos estará sujeta a dos condiciones: la disponibilidad financiera del TGN y la "remisión de información del uso y destino de los recursos" por parte de la estatal petrolera.

Asimismo, la Disposición Final Única instruye al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas efectuar las asignaciones a solicitud de YPFB mediante un formulario específico. Para agilizar la operación, la normativa exceptúa a esta cartera de Estado de aplicar el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias vigente.

Los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, y de Hidrocarburos y Energías quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de la disposición.



