El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, presentó este viernes el informe de balance correspondiente al primer año de gestión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, resaltando como principales logros el fortalecimiento de las reservas internacionales líquidas, la desaceleración de la inflación y el ajuste del déficit fiscal.

Durante su exposición, la autoridad contrastó los indicadores actuales con el escenario recibido hace un año, marcado por la escasez de divisas, presiones inflacionarias y desequilibrios en las cuentas públicas. Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la aplicación de medidas de estabilización permitió revertir las tendencias negativas en los principales pilares macroeconómicos. En materia cambiaria, las reservas internacionales líquidas pasaron de $us 52 millones al inicio de la gestión a superar los $us 1.100 millones en la actualidad, un incremento que facilitó el avance en la devolución de depósitos en dólares dentro del sistema financiero nacional.

En cuanto al comportamiento de los precios, Morales destacó que la inflación interanual registrada a octubre de 2026 descendió al 7,08%, tras haber cerrado la gestión 2025 en 20,96%. A este resultado se suma el ordenamiento de las cuentas públicas, donde la proyección del déficit fiscal para el presente año se redujo en 6,6 puntos porcentuales, bajando del 15,8% al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El titular de Economía también subrayó la mejora en la percepción de los mercados financieros internacionales hacia Bolivia. De acuerdo con el reporte oficial, el indicador de riesgo país cayó más del 58%, descendiendo de 1.214 puntos básicos en noviembre de 2025 a menos de 500 puntos en octubre de 2026. En el ámbito interno, resaltó la implementación de medidas de alivio tributario que beneficiaron a más de 252.780 contribuyentes mediante la condonación de deudas, al tiempo que recordó el costo económico de la conflictividad previa, señalando que 53 días de bloqueos ocasionaron pérdidas superiores a los $us 3.000 millones.

De cara a la próxima gestión, el Ejecutivo proyecta profundizar la consolidación fiscal. Dentro del proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, el Gobierno prevé reducir nuevamente el déficit fiscal hasta situarlo en el 6,7% del PIB, contemplando además un incremento aproximado del 5% en los ingresos fiscales y una asignación superior a los Bs 14.000 millones para la inversión pública con el objetivo de dinamizar la economía y el empleo.